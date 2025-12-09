Жители Самарской области смогут получать индийские товары напрямую через Почту России

В Дели в рамках государственного визита Президента России Владимира Путина национальные почтовые операторы двух стран договорились о сотрудничестве по доставке ecomm-товаров. Соглашение подписали генеральный директор Почты России Михаил Волков и генеральный директор почтовой службы Почтового департамента Правительства Индии India Post Джитендра Гупта.

Почтовые операторы России и Индии нацелены на развитие сотрудничества в области логистики для e-commerce, включая курьерскую доставку. Партнёры планируют расширить для жителей двух стран доступный ассортимент товаров российских и индийских площадок электронной торговли.

Стороны будут развивать совместные логистические и финансовые продукты для бизнес-клиентов и международных маркетплейсов. В частности, обсуждается доставка тяжёлых почтовых отправлений (от 30 до 200 кг).

Объём импорта товаров народного потребления из Индии в Россию в настоящее время составляет порядка 5 млрд долларов в год. В основном это продукция фарминдустрии, медицинское оборудование, инструменты, продукты питания и пищевые добавки. Сотрудничество почтовых операторов двух стран обеспечило рост количества экспресс-отправлений в почтовом канале за последнее время. По предварительной оценке, в 2025 г. Почта России доставит из Индии на примерно 20% больше экспресс-отправлений, чем в прошлом году.

"Потенциал российско-индийского почтового сотрудничества многократно превышает нынешние масштабы, наша общая задача — реализовать его максимально полно. Двустороннее соглашение, которое мы подписали, создаст надёжную основу для развития инфраструктуры электронной торговли между нашими странами: разработку специальных условий для маркетплейсов, улучшение сроков и качества доставки, а также внедрение новых почтовых и логистических продуктов", — подчеркнул генеральный директор Почты России Михаил Волков.

Делегации договорились сформировать дорожную карту, где зафиксируют мероприятия по каждому направлению сотрудничества.

Генеральный директор India Post Джитендра Гупта подчеркнул, что двустороннее соглашение об отслеживании отправлений отражает общую приверженность предоставлению современных, безопасных и ориентированных на клиента почтовых услуг. Он отметил, что почтовые услуги во всем мире стремительно развиваются благодаря развитию трансграничной электронной торговли, и клиенты теперь ожидают полного отслеживания, доступных цен и надежной доставки. Джитендра Гупта также подчеркнул, что сервис будет поддерживать малый бизнес и производство, стартапы и онлайн-продавцов в обеих странах за счет улучшения отслеживания, расширенного обмена данными и конкурентоспособного ценообразования, тем самым стимулируя торговлю и доверие клиентов.