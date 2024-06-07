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Логистика Транспорт и связь

В районе Тольятти планируют построить грузовой порт

ТОЛЬЯТТИ. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Власти Самарской области присматриваются еще к одной площадке для строительства нового грузового речного порта. Об этом стало известно на встрече врио губернатора Вячеслава Федорищева и главы Росморречфлота Андрея Тарасенко на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам главы региона, разрабатывается проект создания портово-логистического хаба в Самарской области.

"Три порта, которые сейчас существуют в Самаре, Тольятти и Сызрани, недостаточно эффективны. Есть над чем работать. Самое главное, что необходимо, — хорошая модернизация и правильная концентрация на одном порте, на другом или на строительстве нового. Уже сейчас мы обсуждаем возможность его размещения вблизи Особой экономической зоны "Тольятти", — отметил Вячеслав Федорищев. — Если мы с вами поймем, как правильно концентрировать те или иные виды грузов, какую модернизацию провести, это будет существенным подспорьем для развития промышленности и всей экономики Самарской области, Приволжского федерального округа. Поэтому Правительство региона сделает все возможное — подготовка проекта, финансовое участие. Нам важно, чтобы Росморречфлот, играющий определяющую роль, вошел в состав рабочей группы для обсуждения вопросов".

Андрей Тарасенко сообщил, что Росморречфлот заинтересованы в том, чтобы Самарская область объединила всю грузовую базу в один-два речных порта или построили новый хаб, который будет координировать движение груза. По его мнению, это даст дополнительный экономический эффект, в том числе при установлении единых, прозрачных тарифов, за счет отчисления налогов местный бюджет.

Для строительства нового грузового порта рассматривали уже несколько площадок. Сначала — стрелку рек Волги и Сока в Красноглинском районе Самары. Туда хотели перенести порт из центра города.

В апреле 2024 года в генплане Самары прописали еще один вариант размещения объекта — в районе Кировского моста.

Также власти озвучивали планы по строительству порта в Октябрьске.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

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