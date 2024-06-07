В районе Тольятти планируют построить грузовой порт

Власти Самарской области присматриваются еще к одной площадке для строительства нового грузового речного порта. Об этом стало известно на встрече врио губернатора Вячеслава Федорищева и главы Росморречфлота Андрея Тарасенко на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам главы региона, разрабатывается проект создания портово-логистического хаба в Самарской области.

"Три порта, которые сейчас существуют в Самаре, Тольятти и Сызрани, недостаточно эффективны. Есть над чем работать. Самое главное, что необходимо, — хорошая модернизация и правильная концентрация на одном порте, на другом или на строительстве нового. Уже сейчас мы обсуждаем возможность его размещения вблизи Особой экономической зоны "Тольятти", — отметил Вячеслав Федорищев. — Если мы с вами поймем, как правильно концентрировать те или иные виды грузов, какую модернизацию провести, это будет существенным подспорьем для развития промышленности и всей экономики Самарской области, Приволжского федерального округа. Поэтому Правительство региона сделает все возможное — подготовка проекта, финансовое участие. Нам важно, чтобы Росморречфлот, играющий определяющую роль, вошел в состав рабочей группы для обсуждения вопросов".

Андрей Тарасенко сообщил, что Росморречфлот заинтересованы в том, чтобы Самарская область объединила всю грузовую базу в один-два речных порта или построили новый хаб, который будет координировать движение груза. По его мнению, это даст дополнительный экономический эффект, в том числе при установлении единых, прозрачных тарифов, за счет отчисления налогов местный бюджет.

Для строительства нового грузового порта рассматривали уже несколько площадок. Сначала — стрелку рек Волги и Сока в Красноглинском районе Самары. Туда хотели перенести порт из центра города.

В апреле 2024 года в генплане Самары прописали еще один вариант размещения объекта — в районе Кировского моста.

Также власти озвучивали планы по строительству порта в Октябрьске.