"Крылья Советов" в Грозном проиграли "Ахмату" - 1:3

В пятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Грозном встречались с "Ахматом". Счет в матче открыли хозяева поля на пятой минуте встречи.
После подачи углового отличился Эгаш Касинтура — 1:0. На 51 минуте Мохамед Конате реализовал пенальти, назначенный за фол Амара Рахмановича — 2:0. На 79 минуте Эгаш Касинтура оформил дубль — 3:0. На 85 минуте встречи после подачи углового с передачи Александра Солдатенкова отличился вышедший на замену 19-летний Владимир Игнатенко — 3: 1.
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают чемпиона страны "Краснодар". Игра 6 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 24 августа, в 16:00.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.