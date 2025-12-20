16+
Сюжеты:
Общество

Стало известно расписание самарских электричек на новогодние праздники

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В период новогодних праздников будет установлен особый порядок движения пригородных поездов. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Расписание:

  • 30 декабря– по рабочему дню пятница;
  • 31 декабря и с 1 по 10 января – по выходному дню суббота;
  • 11 января – по выходному дню воскресенье;
  • 12 января – по рабочему дню понедельник.

31 декабря, а также с 1 по 10 января назначаются поезда:

1. № 7141 Самара (отпр.07.30) – Сызрань-1 (приб.09.11)
2. № 7142 Сызрань-1 (отпр.09.25) – Самара (приб.11.07)
3. № 7143 Самара (отпр.15.15) – Сызрань-1 (приб.17.07)
4. № 7144 Сызрань-1 (отпр.17.35) – Самара (приб.19.17)

31 декабря, а также с 1 по 11 января маршрут поезда № 7128/7127 Новокуйбышевская (отпр.19.46) – Тольятти (приб.22.05) устанавливается сообщением Самара (отпр.20.11) – Тольятти (приб.22.05); на участке Новокуйбышевская – Самара отменяется.

1 января отменяются пригородные поезда:

1. № 7346/7345 Самара (отпр.10.02) – Тольятти (приб.12.16)
2. № 7348/7347 Тольятти (отпр.16.12) – Самара (приб.18.22)
3. № 7569 Мирная (отпр.17.09) – Сызрань (приб.20.03)
4. № 7570 Сызрань (отпр.05.59) – Мирная (приб.08.55)

31 декабря и с 1 по 11 января отменяется пригородный поезд № 7145 Самара (отпр.18.30) – Сызрань-1 (приб.20.10).

Кроме того, 30 декабря, 11 января назначается поезд № 7590 Похвистнево (отпр.18.30) – Абдулино (приб.21.57). С 31 декабря по 10 января поезд курсировать не будет.

12 января назначается поезд № 7595 Абдулино (отпр.05.16) – Похвистнево (приб.05.45). С 30 декабря по 11 января поезд не курсирует.

Справки по телефону 8-927-745-745-7 пн-чт с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 16.00.

Гид потребителя

