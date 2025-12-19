В Самаре ограничат движение по ул. Куйбышева

В Самаре специалисты филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" проведут работы по устранению технологического нарушения, зафиксированного на участке тепловой сети в районе дома № 38 по ул. Куйбышева, сообщает мэрия города.

В связи с этим с 10:00 20 декабря до 6:00 23 декабря будет ограничено движение автомобильного и общественного транспорта по ул. Куйбышева на участке от ул. Комсомольской до ул. Пионерской.

Автобусные маршруты №№ 5д, 17, 24, 37, 47, 85, 226 в обоих направлениях будут следовать по своему маршруту, объезжая указанный участок по улицам Пионерской и Алексея Толстого.

Отметим, что в связи с проводимыми работами 20 декабря в ряде жилых домов, чьи адреса указаны на карточке, возможно снижение температуры отопления. В остальной период подача тепла будет обеспечена без ограничений.