В Самаре ограничат движение по ул. Куйбышева

В Самаре специалисты филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" проведут работы по устранению технологического нарушения, зафиксированного на участке тепловой сети в районе дома № 38 по ул. Куйбышева, сообщает мэрия города.
В связи с этим с 10:00 20 декабря до 6:00 23 декабря будет ограничено движение автомобильного и общественного транспорта по ул. Куйбышева на участке от ул. Комсомольской до ул. Пионерской.
Автобусные маршруты №№ 5д, 17, 24, 37, 47, 85, 226 в обоих направлениях будут следовать по своему маршруту, объезжая указанный участок по улицам Пионерской и Алексея Толстого.
Отметим, что в связи с проводимыми работами 20 декабря в ряде жилых домов, чьи адреса указаны на карточке, возможно снижение температуры отопления. В остальной период подача тепла будет обеспечена без ограничений.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.