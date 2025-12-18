16+
Общество

Приставы обязали сызранку убрать из квартиры хлам, трупы животных и свыше 20 кошек

СЫЗРАНЬ. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Судебные приставы Сызрани обязали собственницу квартиры привести ее в соответствие санитарным нормам, убрав из жилища хлам, трупы животных и свыше 20 кошек, сообщает ГУФССП по Самарской области.

Должный уход за животными женщина не осуществляла. Погибших в антисанитарной обстановке питомцев она хранила на балконе. Да и саму квартиру сызранка использовала не только как место приюта для животных, но и как склад для хранения мусора. Помимо этого, кошки не только располагались на территории жилплощади женщины, но и выгуливались ею на лестничной площадке, где оставляли продукты своей жизнедеятельности.

Полное несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и стойкий неприятный запах, ухудшающий здоровье всех жильцов подъезда, заставили товарищество собственников жилья обратиться в суд с требование обязать владелицу квартиры привести жилплощадь в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических норм. На основании исполнительного листа в отношении собственницы квартиры в отделении судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района возбудили исполнительное производство.

Судебный пристав-исполнитель установил должнице срок для исполнения судебного решения, однако добровольно она его не исполнила. В результате в отношении владелицы антисанитарной квартиры было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей. Также женщину предупредили о более серьезных последствиях неисполнения судебного решения. 

Получив очередное требование от сотрудника службы, хозяйка квартиры привела помещение в соответствие требованиям санитарных норм.  

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

