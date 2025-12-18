Приставы обязали сызранку убрать из квартиры хлам, трупы животных и свыше 20 кошек

Судебные приставы Сызрани обязали собственницу квартиры привести ее в соответствие санитарным нормам, убрав из жилища хлам, трупы животных и свыше 20 кошек, сообщает ГУФССП по Самарской области.
Должный уход за животными женщина не осуществляла. Погибших в антисанитарной обстановке питомцев она хранила на балконе. Да и саму квартиру сызранка использовала не только как место приюта для животных, но и как склад для хранения мусора. Помимо этого, кошки не только располагались на территории жилплощади женщины, но и выгуливались ею на лестничной площадке, где оставляли продукты своей жизнедеятельности.
Полное несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и стойкий неприятный запах, ухудшающий здоровье всех жильцов подъезда, заставили товарищество собственников жилья обратиться в суд с требование обязать владелицу квартиры привести жилплощадь в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических норм. На основании исполнительного листа в отношении собственницы квартиры в отделении судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района возбудили исполнительное производство.
Судебный пристав-исполнитель установил должнице срок для исполнения судебного решения, однако добровольно она его не исполнила. В результате в отношении владелицы антисанитарной квартиры было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей. Также женщину предупредили о более серьезных последствиях неисполнения судебного решения.
Получив очередное требование от сотрудника службы, хозяйка квартиры привела помещение в соответствие требованиям санитарных норм.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.