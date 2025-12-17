В Самаре скончался журналист Алексей Бурдюк

Во вторник, 16 декабря, на 50-м году жизни умер журналист редакции "Самарского обозрения" Алексей Бурдюк. Об этом сообщает издание "СО". Прощание с ним состоится 18 декабря в 10:30 в Похоронном доме № 1 по адресу: ул. Алма-Атинская, 236 (въезд со стороны улицы Алма-Атинской).

Алексей начал свою карьеру в 1999 году, работал во многих средствах массовой информации Самарской области, вел собственные проекты. В "Самарском обозрении" он трудился ранее, еще в 2007 году. После ухода он вернулся в штат редакции осенью 2025 года.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Алексея.