В областной научной библиотеке пройдет предновогодний арт-торжок "Морозко"

В субботу, 20 декабря, с 12:00 до 20:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) пройдет предновогодний арт-торжок "Морозко".