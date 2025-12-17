"Роснефть" определила победителей среди образовательных проектов по химии

"Новокуйбышевская нефтехимическая компания" (входит в нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс НК "Роснефть") подвела итоги конкурса методических разработок школьных учителей химии. Цель проекта — отбор и поддержка лучших методик, направленных на формирование у учеников интереса к углубленному изучению химии. Конкурс поможет внедрить лучшие практики дополнительного образования в школах Самарской области.

Эксперты конкурсного жюри отметили высокий творческий и профессиональный потенциал педагогического сообщества региона. Победителями стали шесть проектов, которые призваны решить образовательные и профориентационные задачи привлечь внимание учащихся к предмету и способствовать их осознанному выбору будущей профессии.

В числе победителей — авторская программа "Химичим вместе" по проведению экспериментов и формированию у школьников навыков химического анализа и применения цифрового оборудования.

Программа "Занимательная химия" — курс, который формирует понимание химических процессов на бытовом уровне, что может стать первым шагом к карьере в пищевой или в нефтехимической отраслях.

Проект "От пробирки к производству" предлагает готовый инженерный практикум, где старшеклассники выступают в роли технологов и решают кейсы из практики нефтехимических предприятий. Курс формирует системное инженерное мышление, важное для будущих технологов.

"Новокуйбышевск. Химия. Наука. Катализаторы" программа предполагает создание образовательной экосистемы "школа — завод — НИИ". Школьники погружаются в промышленную и научную среду родного города инженеры и ученые передают знания и опыт будущим специалистам.

"Нефть и газ: от добычи до переработки" — профориентационный проект, который охватывает весь производственный цикл: от геологоразведки и бурения до нефтехимии и логистики. Курс формирует у школьников целостное представление о нефтегазовой отрасли и интерес к инженерным специальностям.

Поддерживая лучшие педагогические инициативы, Компания способствует внедрению современных образовательных технологий и методических материалов. Представленные методики и инновационные решения нацелены на формирование у подростков навыков инженерного мышления, расширение инструментария практических и лабораторных занятий по химии.

Развивая интерес молодежи к точным наукам, Компания вносит вклад в будущее региона и закладывает фундамент для технологических прорывов страны.