16+
Образование Общество

"Роснефть" определила победителей среди образовательных проектов по химии

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Новокуйбышевская нефтехимическая компания" (входит в нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс НК "Роснефть") подвела итоги конкурса методических разработок школьных учителей химии. Цель проекта — отбор и поддержка лучших методик, направленных на формирование у учеников интереса к углубленному изучению химии. Конкурс поможет внедрить лучшие практики дополнительного образования в школах Самарской области.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Эксперты конкурсного жюри отметили высокий творческий и профессиональный потенциал педагогического сообщества региона. Победителями стали шесть проектов, которые призваны решить образовательные и профориентационные задачи привлечь внимание учащихся к предмету и способствовать их осознанному выбору будущей профессии.

В числе победителей — авторская программа "Химичим вместе" по проведению экспериментов и формированию у школьников навыков химического анализа и применения цифрового оборудования.

Программа "Занимательная химия" — курс, который формирует понимание химических процессов на бытовом уровне, что может стать первым шагом к карьере в пищевой или в нефтехимической отраслях.

Проект "От пробирки к производству" предлагает готовый инженерный практикум, где старшеклассники выступают в роли технологов и решают кейсы из практики нефтехимических предприятий. Курс формирует системное инженерное мышление, важное для будущих технологов.

"Новокуйбышевск. Химия. Наука. Катализаторы" программа предполагает создание образовательной экосистемы "школа — завод — НИИ". Школьники погружаются в промышленную и научную среду родного города инженеры и ученые передают знания и опыт будущим специалистам.

"Нефть и газ: от добычи до переработки" — профориентационный проект, который охватывает весь производственный цикл: от геологоразведки и бурения до нефтехимии и логистики. Курс формирует у школьников целостное представление о нефтегазовой отрасли и интерес к инженерным специальностям.

Поддерживая лучшие педагогические инициативы, Компания способствует внедрению современных образовательных технологий и методических материалов. Представленные методики и инновационные решения нацелены на формирование у подростков навыков инженерного мышления, расширение инструментария практических и лабораторных занятий по химии.

Развивая интерес молодежи к точным наукам, Компания вносит вклад в будущее региона и закладывает фундамент для технологических прорывов страны.

Научно-популярный фестиваль "Парк наук" "Новокуйбышевской нефтехимической компании" призван развить интерес детей и подростков к научным знаниям, инновационной деятельности, рассказать в доступной форме о значимости естественных наук.

Предприятие проводит фестиваль в Новокуйбышевске с 2015 года, его участниками стали более 5 тыс. школьников. Нефтехимики вовлекают детей в изучение естественных наук — организуют увлекательные практические эксперименты и мастер-классы, которые расширяют границы школьной программы.

Просветительский проект "Парк наук" в 2025 году вошел в сборник "50 лучших проектов Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный лучник".

