В Самаре 14 человек осудили за торговлю наркотиками через интернет-магазин

В среду, 17 декабря, Самарский областной суд вынес приговор 14 обвиняемым в распространении наркотиков.

13 мужчин 22 — 61 года и 22-летняя девушка совершили 268 особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Они распространяли запрещенные вещества через интернет-магазин.

Наркоторговцы получили от девяти 16 лет лишения свободы. Также в доход государства конфисковали автомобили, мобильные средства связи, использовавшиеся в преступной деятельности, и деньги.