В Самаре 14 человек осудили за торговлю наркотиками через интернет-магазин

В среду, 17 декабря, Самарский областной суд вынес приговор 14 обвиняемым в распространении наркотиков.
13 мужчин 22 — 61 года и 22-летняя девушка совершили 268 особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Они распространяли запрещенные вещества через интернет-магазин.
Наркоторговцы получили от девяти 16 лет лишения свободы. Также в доход государства конфисковали автомобили, мобильные средства связи, использовавшиеся в преступной деятельности, и деньги.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.