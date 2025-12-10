Сызранец оговорил бывшую жену и поплатился

В Сызрани местного жителя признали виновным в ложном доносе. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В августе 2025 г. написал заявление в полицию о том, что бывшая супруга угнала его автомобиль. Однако, как затем выяснилось, женщина не совершала преступление, а экс-супруг оговорил ее из-за личной неприязни.

Суд назначил сызранцу штраф 30 тыс. рублей.