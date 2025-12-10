16+
Банки Финансы

Открылся офис Sber Private Banking в Самаре

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Sber Private Banking расширяет своё присутствие в регионах. Новый офис открыт в историческом центре Самары по адресу: ул. Самарская, д. 220. Созданный с применением современных технологий, он обеспечивает высокий уровень комфорта, приватность и безопасность, отвечая ожиданиям самых взыскательных клиентов. Вместе с развитием цифровых сервисов личное общение и доверие остаются сердцем private banking — именно этому посвящено новое пространство.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Ключевую роль в концепции интерьеров играют легенды и природные богатства национального парка "Самарская Лука". На центральном панно запечатлена живописная Девья гора, чьи склоны покрыты растительностью каменистых степей, большинство из видов которой занесены в Красную книгу РФ. А переговорные комнаты названы в честь рек региона: Волга, Сок, Самара. Дизайн выполнен из натуральных материалов в сочетании с аутентичными элементами, подчёркивающими природное наследие Самарской области.

Новый офис — не только место встречи с персональным банкиром: гости могут провести и собственные переговоры с партнёрами в конфиденциальной обстановке. В ближайшее время планируется также открыть офисы в других крупных городах.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк:

"Я искренне рада, что именно Самара стала отправной точкой расширения сети офисов Sber Private Banking в регионах. Создавая это новое пространство, мы учитывали интересы наших клиентов. Здесь обеспечиваются полная приватность, высокая скорость совершения финансовых операций, комфортные условия для проведения встреч. Мы верим, что будущее — в сочетании финансовых решений с высококлассным сервисом по любым жизненным аспектам нашего клиента и его близких".

Сергей Маров, глава Sber Private Banking Поволжского банка ПАО Сбербанк:

"Несмотря на стремительное развитие цифровых каналов, физические офисы продолжают оставаться важным звеном для выстраивания доверительных отношений с клиентами, особенно в сфере private banking. В нашем новом пространстве клиенты могут получить полный спектр консультационных услуг и эксклюзивных предложений, обсудить с персональным банкиром актуальные финансовые стратегии и найти оптимальные решения для достижения поставленных целей".

В Sber Private Banking клиенты с высшим уровнем привилегий в Сбере могут совершить сделки и получить услуги по сопровождению проектов любого формата. Выбор услуг и продуктов позволяет с комфортом решать многие жизненные задачи, в том числе в интересах семьи. Персональный банкир поможет подобрать подходящий под задачу банковский или инвестиционный продукт, решение для структурирования денежных потоков, поможет с вопросами наследования и многими другими индивидуальными запросами. Также клиенты могут приобрести эксклюзивные выпуски инвестиционных монет и драгоценные металлы, доверить банку хранение ценностей, в том числе слитков.

Подразделение Сбера по управлению крупным частным капиталом многократно отмечено главными отраслевыми наградами, в том числе премией Frank Private Banking Award 2025 "Лучший private-банк для управления капиталом семьи", и занимает лидирующее место в рейтинге Forbes среди российских private banking.

