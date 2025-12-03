16+
Банки Финансы

Сбер: жителям Самарской области стали доступны "Кадастровые работы с Домклик"

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сбербанк запустил новый сервис "Кадастровые работы с Домклик", который упрощает постановку дома на учёт и регистрацию права собственности. Услуга доступна для жителей Самары и Самарской области.

Новый сервис поможет поставить дом на кадастровый учёт и зарегистрировать право собственности за одну встречу без необходимости самостоятельно разбираться во всех нюансах, искать кадастрового инженера и посещать Росреестр или МФЦ.

Сервис полностью организует процесс "под ключ" — от подачи заявки до отправки документов на регистрацию. В итоге клиент существенно экономит свое время, доверяя кадастровые работы опытному специалисту с профессиональным сертифицированным оборудованием.

Как работает сервис?

Клиент оставляет заявку на оформление услуги. После завершения строительства дома, Домклик подберет кадастрового инженера. Последний приедет в удобное для клиента время, составит технический план и самостоятельно направит документы в Росреестр. Срок регистрации права собственности, как правило, занимает до 10 дней.

Стоимость услуги устанавливается в зависимости от общей площади построенного дома.

