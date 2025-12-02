Сбер: виртуальный город Прайм Сити ждёт посетителей

СберПрайм запустил онлайн-игру Прайм Сити. Попасть в этот город может каждый, а с подпиской СберПрайм, которую можно подключить прямо в игре, откроется доступ к призам и скидкам от сервисов экосистемы Сбера.
Прайм Сити состоит из различных домиков — это виртуальные развлекательные пространства партнёров программы. В каждом — топовые по популярности мини-игры, кастомизированные под каждый бренд: бродилки и хваталки с подарками, скидками и промокодами от Самоката, Okko, Афиши, музыкального сервиса Звук и др.
Подписка СберПрайм сочетает в себе финансовые услуги Сбера и сервисы для жизни, эмоций и развлечений от партнёров: кино, музыка и подкасты, билеты на мероприятия, аренда авто и самокатов. Сейчас её преимуществами пользуются уже больше 23 млн россиян.
