ВТБ начал перевод кредитов клиентов Почта Банка

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
ВТБ начал перевод 1,3 млн кредитов розничных клиентов Почта Банка в рамках интеграции. После цессии все условия по кредитным договорам для них сохраняются. Для продолжения погашения кредитов всем клиентам Почта Банка необходимо перейти на обслуживание и открыть счет в ВТБ.

"При переводе кредитных договоров Почта Банка особое внимание мы уделили сохранению "настроек", которые всегда в фокусе внимания заемщиков — комфортные платежи, привычный график, удобный формат для погашения. Все, что нужно сделать клиенту — открыть вовремя счет, и мы доставим его кредит в ВТБ без изменений в расписании", — отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. 

Интеграция Почта Банка с ВТБ началась в феврале 2025 года. Уже сейчас клиенты Почта Банка могут оформить дебетовые карты ВТБ, подключить семейный банкинг и программу лояльности, перевести пенсию, а также разместить средства на вкладах и накопительных счетах.

