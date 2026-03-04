ВТБ начал перевод кредитов клиентов Почта Банка

ВТБ начал перевод 1,3 млн кредитов розничных клиентов Почта Банка в рамках интеграции. После цессии все условия по кредитным договорам для них сохраняются. Для продолжения погашения кредитов всем клиентам Почта Банка необходимо перейти на обслуживание и открыть счет в ВТБ.
"При переводе кредитных договоров Почта Банка особое внимание мы уделили сохранению "настроек", которые всегда в фокусе внимания заемщиков — комфортные платежи, привычный график, удобный формат для погашения. Все, что нужно сделать клиенту — открыть вовремя счет, и мы доставим его кредит в ВТБ без изменений в расписании", — отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Интеграция Почта Банка с ВТБ началась в феврале 2025 года. Уже сейчас клиенты Почта Банка могут оформить дебетовые карты ВТБ, подключить семейный банкинг и программу лояльности, перевести пенсию, а также разместить средства на вкладах и накопительных счетах.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.