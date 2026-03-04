Стало известно, где энергетики отключат свет 5 и 6 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

05.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Любимая, ул. Советская, ул. Заречная, ул. Березовая, ул. Волжская, ул. Приморская, ул. Славянская-Левобережная, ул. Целинная, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Рабочая, ул. Цветочная, ул. Донецкая, ул. Краснодарская, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Артельная, ул. Желанная, ул. Сказочная, ул. Медовая, ул. Славянская, ул. Юбилейная, ул. Праздничная, ул. Парковая, ул. Оптимистов, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. Красивая, ул. Спокойная, ул. Радостная, ул. Уютная, ул. Рыбацкая, ул. Васильковая, ул. Ромашковая, ул. Вишневая, ул. Ново-Полевая, ул. Лунная, ул. Театральная, ул. Мирная, ул. Надежды, ул. Планетная, ул. Космическая, ул. Набережная, пер. Физкультурный, пер. Автолюбителей, пер. Звонкий, пер. Здоровья, пер. 2-й Дальний, пер. Троицкий, пер. Веселый, пер. Тихий, пер. Прибрежный, пер. Добрый, проезд 1-й Алексеевский);

05.03.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Кинельский район:

ж/д ст. Тургеневка (ул. Новая);

05.03.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Красные Ключи

05.03.2026 с 09-00 до 15-00 (местного времени);

Кинель-Черкасский район:

с. Свободные Ключи (ул. Протяжная, ул. Полевая)

05.03.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Большое Алдаркино (ул. Советская, ул. Подгорная, ул. Первомайская);

05.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Воротнее

05.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кр. Дубки

05.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Лагода

05.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Междуречье);

05.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Ульяновская);

05.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка (ул. Молодёжная, пер. Школьный);

05.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хорошенькое (ул. Заречная);

05.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ст. Бинарадка (ул. Фрунзе, ул. Садовая, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Лесная-1);

05.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. НовоУрайкино (ул. Мошки, ул. Центральная);

05.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозёрки, СДТ СОК

05.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр ул. Комсомольская

05.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Екатериновка (ул. Молодежная);

05.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Лесная, ул. Рабочая, ул. Кооперативная, ул. Дачи);

05.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Дорожная)

05.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

г. Чапаевск (ул. Солдатская, ул. Текстильщиков, ул. Победы);

05.03.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

г. Чапаевск (ул. Крымская, ул. П. Люпаева, ул. Кутузова)

05.03.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (СКП ЛУКА Самарская);

05.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Рамено (ул. Каштановая);

05.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Висла (ул. Прилесье, ул. Дзержинского);

05.03.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Вязовый Гай (ул. Шоссейная, ул. Зеленая, ул. Южная)

06.03.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Языково (ул. Молодежная, ул. Садовая)

06.03.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Прожектор (ул. Дачная)

06.03.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Поплавский

06.03.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Лебяжий

06.03.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Кругленский

06.03.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Красная Самарка

06.03.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Красносамарское (ул. Крестьянская)

06.03.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Красные Ключи

06.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Междуречье);

06.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Ульяновская)

06.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка (ул. Молодёжная, пер. Школьный);

06.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хорошенькое (ул. Заречная);

06.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ст. Бинарадка (ул. Фрунзе, ул. Садовая, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Лесная-1);

06.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Н-Урайкино (ул. Мошки, ул. Центральная);

06.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозёрки, СДТ СОК

06.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр ул. Комсомольская

06.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Екатериновка (ул. Молодежная);

06.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Лесная, ул. Рабочая, ул. Кооперативная, ул. Дачи);

06.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Дорожная)

06.03.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Молгачи (ул. Титова, ул. Гагарина, ул. Полевая, ул. Молодежная);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.