Стало известно, где энергетики отключат свет 5 и 6 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
05.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ягодное (ул. Любимая, ул. Советская, ул. Заречная, ул. Березовая, ул. Волжская, ул. Приморская, ул. Славянская-Левобережная, ул. Целинная, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Рабочая, ул. Цветочная, ул. Донецкая, ул. Краснодарская, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Артельная, ул. Желанная, ул. Сказочная, ул. Медовая, ул. Славянская, ул. Юбилейная, ул. Праздничная, ул. Парковая, ул. Оптимистов, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. Красивая, ул. Спокойная, ул. Радостная, ул. Уютная, ул. Рыбацкая, ул. Васильковая, ул. Ромашковая, ул. Вишневая, ул. Ново-Полевая, ул. Лунная, ул. Театральная, ул. Мирная, ул. Надежды, ул. Планетная, ул. Космическая, ул. Набережная, пер. Физкультурный, пер. Автолюбителей, пер. Звонкий, пер. Здоровья, пер. 2-й Дальний, пер. Троицкий, пер. Веселый, пер. Тихий, пер. Прибрежный, пер. Добрый, проезд 1-й Алексеевский);
05.03.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):
Кинельский район:
ж/д ст. Тургеневка (ул. Новая);
05.03.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Красные Ключи
05.03.2026 с 09-00 до 15-00 (местного времени);
Кинель-Черкасский район:
с. Свободные Ключи (ул. Протяжная, ул. Полевая)
05.03.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Большое Алдаркино (ул. Советская, ул. Подгорная, ул. Первомайская);
05.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Воротнее
05.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кр. Дубки
05.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Лагода
05.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Междуречье);
05.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Кривое Озеро (ул. Ульяновская);
05.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Тростянка (ул. Молодёжная, пер. Школьный);
05.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хорошенькое (ул. Заречная);
05.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Ст. Бинарадка (ул. Фрунзе, ул. Садовая, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Лесная-1);
05.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. НовоУрайкино (ул. Мошки, ул. Центральная);
05.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозёрки, СДТ СОК
05.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр ул. Комсомольская
05.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Екатериновка (ул. Молодежная);
05.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старосемейкино (ул. Лесная, ул. Рабочая, ул. Кооперативная, ул. Дачи);
05.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Дорожная)
05.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
г. Чапаевск (ул. Солдатская, ул. Текстильщиков, ул. Победы);
05.03.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
г. Чапаевск (ул. Крымская, ул. П. Люпаева, ул. Кутузова)
05.03.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Сосновый Солонец (СКП ЛУКА Самарская);
05.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Рамено (ул. Каштановая);
05.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Висла (ул. Прилесье, ул. Дзержинского);
05.03.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Вязовый Гай (ул. Шоссейная, ул. Зеленая, ул. Южная)
06.03.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Языково (ул. Молодежная, ул. Садовая)
06.03.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Прожектор (ул. Дачная)
06.03.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):
Кинельский район:
п. Поплавский
06.03.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):
Кинельский район:
п. Лебяжий
06.03.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):
Кинельский район:
п. Кругленский
06.03.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):
Кинельский район:
п. Красная Самарка
06.03.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Красносамарское (ул. Крестьянская)
06.03.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Красные Ключи
06.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Междуречье);
06.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Кривое Озеро (ул. Ульяновская)
06.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Тростянка (ул. Молодёжная, пер. Школьный);
06.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хорошенькое (ул. Заречная);
06.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Ст. Бинарадка (ул. Фрунзе, ул. Садовая, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Лесная-1);
06.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Н-Урайкино (ул. Мошки, ул. Центральная);
06.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозёрки, СДТ СОК
06.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр ул. Комсомольская
06.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Екатериновка (ул. Молодежная);
06.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старосемейкино (ул. Лесная, ул. Рабочая, ул. Кооперативная, ул. Дачи);
06.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Дорожная)
06.03.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Молгачи (ул. Титова, ул. Гагарина, ул. Полевая, ул. Молодежная);
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.