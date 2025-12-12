Стало известно, где отключат свет с 13 по 17 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
13.12.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Подстепки (ул. Саратовская, ул. Нагорная, ул. Дружбы, ул. Сказочная, ул. Желанная, ул. Рябиновая, ул. Светлая, ул. Энтузиастов, пер. Больничный);
14.12.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Подстепки (ул. Мира, ул. Цветная, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Строителей, ул. Дачная, ул. Ягодная, ул. Очарования, ул. Энтузиастов, ул. Дружбы, ул. Садовая, ул. Мирная, ул. Ольховая, ул. Тополиная);
15.12.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
г. Чапаевск:
п. Осинки (ул. Специалистов, ул. Степная, ул. Рабочая, ул. Ленина, ул. Молодежная);
15.12.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Подстепки (ул. Зеленая, ул. Родины, ул. Специалистов, пер. Ясный);
15.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Мусорка (ул. Садовая, ул. Советская, ул. Мира, ул. Школьная, ул. Полевая, ул. Дальняя, ул. Комсомольская, 4-й проезд, ул. Новая);
15.12.2025 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Подгоры (ул. Кавалеров Славы, ул. Гаврилова Поляна)
15.12.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
г. о. Жигулевск:
мкр. Александровское поле (ул. Полтавская, ул. Сызранская, ул. Фрунзе)
16.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Мусорка (ул. Садовая, ул. Советская, ул. Мира, ул. Школьная, ул. Полевая, ул. Дальняя, ул. Комсомольская, 4 й проезд, ул. Новая);
17.12.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Луначарский (ул. Дальная, ул. Луначарская, ул. Ветеранов, ул. Зеленая);
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.