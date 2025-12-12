Стало известно, где отключат свет с 13 по 17 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

13.12.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Саратовская, ул. Нагорная, ул. Дружбы, ул. Сказочная, ул. Желанная, ул. Рябиновая, ул. Светлая, ул. Энтузиастов, пер. Больничный);

14.12.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Мира, ул. Цветная, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Строителей, ул. Дачная, ул. Ягодная, ул. Очарования, ул. Энтузиастов, ул. Дружбы, ул. Садовая, ул. Мирная, ул. Ольховая, ул. Тополиная);

15.12.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

п. Осинки (ул. Специалистов, ул. Степная, ул. Рабочая, ул. Ленина, ул. Молодежная);

15.12.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Зеленая, ул. Родины, ул. Специалистов, пер. Ясный);

15.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Садовая, ул. Советская, ул. Мира, ул. Школьная, ул. Полевая, ул. Дальняя, ул. Комсомольская, 4-й проезд, ул. Новая);

15.12.2025 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Подгоры (ул. Кавалеров Славы, ул. Гаврилова Поляна)

15.12.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

г. о. Жигулевск:

мкр. Александровское поле (ул. Полтавская, ул. Сызранская, ул. Фрунзе)

16.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Садовая, ул. Советская, ул. Мира, ул. Школьная, ул. Полевая, ул. Дальняя, ул. Комсомольская, 4 й проезд, ул. Новая);

17.12.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Дальная, ул. Луначарская, ул. Ветеранов, ул. Зеленая);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.