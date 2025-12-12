16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стало известно, где отключат свет с 13 по 17 декабря В Чапаевске временно отключат свет 11 и 12 декабря Стало известно, где отключат свет с 9 по 11 декабря В Ставропольском районе 6 и 7 декабря временно отключат свет В шести районах области временно отключат свет 4 и 5 декабря

Энергетика ТЭК

Стало известно, где отключат свет с 13 по 17 декабря

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

13.12.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Саратовская, ул. Нагорная, ул. Дружбы, ул. Сказочная, ул. Желанная, ул. Рябиновая, ул. Светлая, ул. Энтузиастов, пер. Больничный);

14.12.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Мира, ул. Цветная, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Строителей, ул. Дачная, ул. Ягодная, ул. Очарования, ул. Энтузиастов, ул. Дружбы, ул. Садовая, ул. Мирная, ул. Ольховая, ул. Тополиная);

15.12.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

п. Осинки (ул. Специалистов, ул. Степная, ул. Рабочая, ул. Ленина, ул. Молодежная);

15.12.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Зеленая, ул. Родины, ул. Специалистов, пер. Ясный);

15.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Садовая, ул. Советская, ул. Мира, ул. Школьная, ул. Полевая, ул. Дальняя, ул. Комсомольская, 4-й проезд, ул. Новая);

15.12.2025 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Подгоры (ул. Кавалеров Славы, ул. Гаврилова Поляна)

15.12.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

г. о. Жигулевск:

мкр. Александровское поле (ул. Полтавская, ул. Сызранская, ул. Фрунзе)

16.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Садовая, ул. Советская, ул. Мира, ул. Школьная, ул. Полевая, ул. Дальняя, ул. Комсомольская, 4 й проезд, ул. Новая);

17.12.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Дальная, ул. Луначарская, ул. Ветеранов, ул. Зеленая);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября

Thought Mind 04 сентября 2014 19:37 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.

Фото на сайте

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4