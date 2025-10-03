"Самараэнерго" впервые за 13 лет выплатит дивиденды

ПАО "Самараэнерго" впервые с 2012 г. выплатит дивиденды, на которые направит 899,8 млн рублей. Соответствующая рекомендация совета директоров была поддержана на внеочередном собрании акционеров компании, прошедшем 1 октября.
Как сообщается на сайте "Самараэнерго", дивиденды будут выплачиваться из нераспределенной прибыли 2021 и 2022 годов.
"Самараэнерго" — крупнейшая энергосбытовая компания региона. Согласно списку аффилированных лиц, 78,82% акций компании принадлежит московскому ООО "Смартли". Оно по данным ИАС Seldon.Basis, в свою очередь, подконтрольно Владимиру Аветисяну (85,4%) и Александру Розенцвайгу (14,6%). На балансе "Самараэнерго" числится активов на 13,52 млрд руб., в 2024 г. ее выручка составила — 47,53 млрд руб., чистая прибыль - 1,9 млрд рублей.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.