"Самараэнерго" впервые за 13 лет выплатит дивиденды

ПАО "Самараэнерго" впервые с 2012 г. выплатит дивиденды, на которые направит 899,8 млн рублей. Соответствующая рекомендация совета директоров была поддержана на внеочередном собрании акционеров компании, прошедшем 1 октября.

Как сообщается на сайте "Самараэнерго", дивиденды будут выплачиваться из нераспределенной прибыли 2021 и 2022 годов.

"Самараэнерго" — крупнейшая энергосбытовая компания региона. Согласно списку аффилированных лиц, 78,82% акций компании принадлежит московскому ООО "Смартли". Оно по данным ИАС Seldon.Basis, в свою очередь, подконтрольно Владимиру Аветисяну (85,4%) и Александру Розенцвайгу (14,6%). На балансе "Самараэнерго" числится активов на 13,52 млрд руб., в 2024 г. ее выручка составила — 47,53 млрд руб., чистая прибыль - 1,9 млрд рублей.