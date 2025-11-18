Модель аэротакси из Самары может стать общероссийским шаблоном

Массовое распространение летающего такси в России будет поэтапным и зависеть от успеха испытаний, нормативной базы, а также готовности регионов вкладываться в инфраструктуру и сервисы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минтранс РФ.
"Модель из Самары имеет все шансы стать шаблоном для пилотных внедрений, но массовое распространение летающих такси по российским мегаполисам пойдет поэтапно и будет зависеть от успеха испытаний, качества нормативной базы и готовности регионов вкладываться в инфраструктуру и сервисы", — рассказали в федеральном ведомстве.
В министерстве добавили, что начало испытаний летающего такси в Самарской области — прежде всего проверка технологий, организационных схем и взаимодействия бизнеса с властью.
"Насколько реалистично быстрое распространение этой технологии в других крупных агломерациях, во многом зависит от трех взаимосвязанных факторов: регуляторной среды, инфраструктуры и экономической целесообразности. Проекты должны быть коммерчески оправданы: от стоимости билета и грузоперевозки до масштабов спроса", — прокомментировали там.
В минтрансе отметили, что самарский экспериментальный правовой режим (ЭПР) для авиабеспилотников "выглядит сегодня одним из наиболее удачных в стране".
"Там совпало несколько факторов: развивающийся кластер беспилотной авиации, налаженные поставки оборудования, заинтересованность региональных властей и способность отрабатывать как грузовые, так и пассажирские сценарии. Это дает уникальную практическую базу — по локализации компонентов, требованиям к инфраструктуре и модели взаимодействия с регуляторами", — пояснили там.
В ведомстве также сообщили, что недавно к самарскому ЭПР присоединились Оренбургская и Сахалинская области и Еврейский автономный округ. Так, накопленный в Самаре опыт уже начинает тиражироваться: сначала в соседних и сопоставимых по условиям регионах, а затем — при удачных результатах — и в крупных агломерациях.
Напомним, в октябре стало известно, что в 63-м регионе начали тестировать аэротакси. Новый вид транспорта может связать крупнейшие города региона в перспективе 5-10 лет. По словам главы области, само изделие — аэротакси — будет стоить около 50 млн рублей. Зато время передвижения между Самарой и Тольятти сократится с 1,5-2 часов до 20 минут.
