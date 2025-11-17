16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Предприниматели Самарской области смогут присоединиться к проекту "Платформа роста" 129 управленцев Самарской области примут участие во Всероссийском конкурсе "Лидеры АПК" "Меге" разрешили построить несколько спортивных объектов В Приволжском районе на ремонт дороги выделили более 800 млн рублей Корпоративный спор застройщика 125-го квартала пошел на новый круг

Экономика и бизнес

Предприниматели Самарской области смогут присоединиться к проекту "Платформа роста"

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Бренды производителей из Самарской области смогут выйти на новый этап развития — не только на российском, но и на международных рынках. С 24 ноября стартует приём заявок на отбор в акселерационную программу "Платформа роста" от объединенной компании Wildberries & Russ и Агентства стратегических инициатив. До 14 декабря предприниматели могут подать заявку в проект через Цифровую платформу МСП.РФ.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

"Платформа роста" — это комплексная программа, направленная на системную поддержку российских брендов, развитие ключевых компетенций по управлению бизнесом, обучение работе и использованию инструментов продвижения для торговли в онлайне, а также на рост их узнаваемости среди потребителей в России и за рубежом.

Самарская область присоединилась к "Платформе роста" в мае 2025 года, и стала десятым регионом, где проект был запущен. "Это будет способствовать повышению уровня предпринимательской активности в Самарской области, росту объемов производства отечественных товаров. Уверен, что предоставление предпринимателям необходимых инструментов для успешного старта и дальнейшего развития собственного бренда позволит вывести региональные марки на новые рынки сбыта", — подчеркнул тогда губернатор Вячеслав Федорищев.

Участие предпринимателей в акселераторе "Платформа роста" позволит им начать и масштабировать бизнес на Wildberries, получая поддержку на каждом этапе, обучение и экспертное сопровождение при разработке плана развития бизнеса.

"Производители получат доступ к знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров, — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Те компании, которые уже участвуют в программе, демонстрируют высокие темпы роста продаж и узнаваемости. И мы приглашаем предпринимателей региона воспользоваться возможностью и присоединиться к "Платформе роста".

Сегодня 30 предпринимателей региона уже пользуются инструментами программы и отмечают успехи в развитии продаж на маркетплейсе.

"За время участия в "Платформе роста" нам удалось кратно прирасти в обороте. В июне наш оборот составлял 880 000 рублей. К концу июля мы уже вышли на 2,6 млн рублей за счет дополнительных инструментов "Платформы роста" в продвижении флагманского продукта. Сейчас мы уверенно держимся на этом уровне и продолжаем расти всей ассортиментной матрицей", — рассказал Кирилл Ануфриев, соучредитель, исполнительный директор компании "Фуд-Инновация", выпускающей функциональные продукты питания.

"Классная программа поддержки предпринимателей, которые выходят на маркетплейсы или уже работают с ними. За время программы проходит масса обучающих мероприятий — все они направлены на стимулирование роста предпринимателей, их бизнеса, увеличения масштабов. Всё направлено на то, чтобы человек, заходящий в программу, увеличивал выручку своего предприятия, объемы продаж. Нам удалось в рамках проекта увеличить продажи своих товаров и прокачать карточки товаров, согласно рекомендациям экспертов", — поделился сооснователь бренда одежды "Волга Мама" Илья Угрюмов.

Для участия в отборе заявок в программу "Платформа роста" предпринимателям необходимо соблюдать ряд требований:
— состоять в реестре субъектов МСП,
— иметь зарегистрированный товарный знак и работать под собственной торговой маркой,
— планировать продажу или уже продавать товары на Wildberries,
— производить товары в подключенном к программе поддержки "Платформа роста" регионе,
— продавать потребительские товары со сроком годности от 3 месяцев.

Всю поддержку, в том числе и со сбытом продукции, региональные предприниматели могут получить в центрах "Мой бизнес", они работают в каждом городском округе Самарской области по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Полный перечень мер государственной поддержки размещен на едином портале mybiz63.ru.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30