Предприниматели Самарской области смогут присоединиться к проекту "Платформа роста"

Бренды производителей из Самарской области смогут выйти на новый этап развития — не только на российском, но и на международных рынках. С 24 ноября стартует приём заявок на отбор в акселерационную программу "Платформа роста" от объединенной компании Wildberries & Russ и Агентства стратегических инициатив. До 14 декабря предприниматели могут подать заявку в проект через Цифровую платформу МСП.РФ.

"Платформа роста" — это комплексная программа, направленная на системную поддержку российских брендов, развитие ключевых компетенций по управлению бизнесом, обучение работе и использованию инструментов продвижения для торговли в онлайне, а также на рост их узнаваемости среди потребителей в России и за рубежом.

Самарская область присоединилась к "Платформе роста" в мае 2025 года, и стала десятым регионом, где проект был запущен. "Это будет способствовать повышению уровня предпринимательской активности в Самарской области, росту объемов производства отечественных товаров. Уверен, что предоставление предпринимателям необходимых инструментов для успешного старта и дальнейшего развития собственного бренда позволит вывести региональные марки на новые рынки сбыта", — подчеркнул тогда губернатор Вячеслав Федорищев.

Участие предпринимателей в акселераторе "Платформа роста" позволит им начать и масштабировать бизнес на Wildberries, получая поддержку на каждом этапе, обучение и экспертное сопровождение при разработке плана развития бизнеса.

"Производители получат доступ к знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров, — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Те компании, которые уже участвуют в программе, демонстрируют высокие темпы роста продаж и узнаваемости. И мы приглашаем предпринимателей региона воспользоваться возможностью и присоединиться к "Платформе роста".

Сегодня 30 предпринимателей региона уже пользуются инструментами программы и отмечают успехи в развитии продаж на маркетплейсе.

"За время участия в "Платформе роста" нам удалось кратно прирасти в обороте. В июне наш оборот составлял 880 000 рублей. К концу июля мы уже вышли на 2,6 млн рублей за счет дополнительных инструментов "Платформы роста" в продвижении флагманского продукта. Сейчас мы уверенно держимся на этом уровне и продолжаем расти всей ассортиментной матрицей", — рассказал Кирилл Ануфриев, соучредитель, исполнительный директор компании "Фуд-Инновация", выпускающей функциональные продукты питания.

"Классная программа поддержки предпринимателей, которые выходят на маркетплейсы или уже работают с ними. За время программы проходит масса обучающих мероприятий — все они направлены на стимулирование роста предпринимателей, их бизнеса, увеличения масштабов. Всё направлено на то, чтобы человек, заходящий в программу, увеличивал выручку своего предприятия, объемы продаж. Нам удалось в рамках проекта увеличить продажи своих товаров и прокачать карточки товаров, согласно рекомендациям экспертов", — поделился сооснователь бренда одежды "Волга Мама" Илья Угрюмов.

Для участия в отборе заявок в программу "Платформа роста" предпринимателям необходимо соблюдать ряд требований:

— состоять в реестре субъектов МСП,

— иметь зарегистрированный товарный знак и работать под собственной торговой маркой,

— планировать продажу или уже продавать товары на Wildberries,

— производить товары в подключенном к программе поддержки "Платформа роста" регионе,

— продавать потребительские товары со сроком годности от 3 месяцев.

Всю поддержку, в том числе и со сбытом продукции, региональные предприниматели могут получить в центрах "Мой бизнес", они работают в каждом городском округе Самарской области по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Полный перечень мер государственной поддержки размещен на едином портале mybiz63.ru.