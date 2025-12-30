НОВИКОМ принял участие в организации выпуска облигаций ГТЛК

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) выступил одним из организаторов выпуска локальных трехлетних ESG-облигаций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование проектов с высокой экологической и социальной ответственностью.

На Московской бирже стартовали торги "устойчивыми" облигациями ГТЛК серии 002P-11, номинированными в рублях. Ценные бумаги вызвали высокий спрос среди частных и институциональных инвесторов, что дало возможность оптимизировать условия их размещения. В частности, маркетинговый ориентир ставки купона был сокращен до уровня ключевой ставки Банка России + премия 2,9% годовых, а общий объем размещения был увеличен с 10 до 12,5 млрд рублей.

Выпуск облигаций ГТЛК соответствует международно признанным целям, принципам и стандартам в области "зеленого" и социального финансирования ICMA, а также национальным стандартам, установленным в Постановлении Правительства Российской Федерации "Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации инструментов финансирования устойчивого развития в Российской Федерации".

Организаторами размещения выступили также: АО "Альфа-Банк", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", Газпромбанк (АО), ПАО "МТС-Банк", АО "Банк Синара" и ПАО "Совкомбанк".

АКРА присвоило выпуску максимальный показатель SDR1 по шкале оценок долговых обязательств в области устойчивого развития.

Средства инвесторов, привлеченные благодаря размещению, будут направлены на закупку и передачу в лизинг экологически чистого транспорта, включая троллейбусы, речные электросуда и электропоезда. Участие в проекте НОВИКОМа отражает приверженность банка принципам устойчивого развития и стремление содействовать реализации проектов с высокой экологической и социальной ответственностью.

История сотрудничества НОВИКОМа и ГТЛК берет начало в 2017 году. Демонстрируя индивидуальный подход к реализации каждой задачи, банк успешно кредитует ГТЛК на двусторонней основе, а также выступает организатором выпусков цифровых финансовых активов. Продолжением взаимодействия стало участие банка в организации эмиссии "зеленых" облигаций лизинговой компании.