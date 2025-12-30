16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ: россияне стали оставлять более щедрые чаевые НОВИКОМ принял участие в организации выпуска облигаций ГТЛК ВТБ: общерыночные выдачи ипотеки в декабре вырастут почти в 1,5 раза ВТБ принял 4 млн заявлений на выпуск Пушкинской карты Какие возможности открывают банки для своих клиентов

Банки Финансы

НОВИКОМ принял участие в организации выпуска облигаций ГТЛК

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 235
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) выступил одним из организаторов выпуска локальных трехлетних ESG-облигаций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование проектов с высокой экологической и социальной ответственностью.

Фото: предоставлено Новикомбанком

На Московской бирже стартовали торги "устойчивыми" облигациями ГТЛК серии 002P-11, номинированными в рублях. Ценные бумаги вызвали высокий спрос среди частных и институциональных инвесторов, что дало возможность оптимизировать условия их размещения. В частности, маркетинговый ориентир ставки купона был сокращен до уровня ключевой ставки Банка России + премия 2,9% годовых, а общий объем размещения был увеличен с 10 до 12,5 млрд рублей.

Выпуск облигаций ГТЛК соответствует международно признанным целям, принципам и стандартам в области "зеленого" и социального финансирования ICMA, а также национальным стандартам, установленным в Постановлении Правительства Российской Федерации "Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации инструментов финансирования устойчивого развития в Российской Федерации".

Организаторами размещения выступили также: АО "Альфа-Банк", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", Газпромбанк (АО), ПАО "МТС-Банк", АО "Банк Синара" и ПАО "Совкомбанк".

АКРА присвоило выпуску максимальный показатель SDR1 по шкале оценок долговых обязательств в области устойчивого развития.

Средства инвесторов, привлеченные благодаря размещению, будут направлены на закупку и передачу в лизинг экологически чистого транспорта, включая троллейбусы, речные электросуда и электропоезда. Участие в проекте НОВИКОМа отражает приверженность банка принципам устойчивого развития и стремление содействовать реализации проектов с высокой экологической и социальной ответственностью.

История сотрудничества НОВИКОМа и ГТЛК берет начало в 2017 году. Демонстрируя индивидуальный подход к реализации каждой задачи, банк успешно кредитует ГТЛК на двусторонней основе, а также выступает организатором выпусков цифровых финансовых активов. Продолжением взаимодействия стало участие банка в организации эмиссии "зеленых" облигаций лизинговой компании.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4