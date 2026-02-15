Председатель Правления банка НОВИКОМ принимает поздравления с днем рождения

15 февраля отмечает день рождения Елена Георгиева, Председатель Правления банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех).

С днем рождения Елену Александровну поздравляют руководители органов власти и промышленности Самарской области.

"Уважаемая Елена Александровна!

Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня Рождения!

Этот день для каждого — новый старт сил и возможностей, подведения итогов и созидания. От всей души желаю вам удовлетворения от результатов пройденного пути, неиссякаемого желания оставить страничку истории для нашей Великой России и идти вперед к новым победам.

Пусть каждый день будет наполнен теплом и надежной поддержкой близких, вниманием друзей и яркими событиям!

Крепкого Вам здоровья, Мира и Добра Вашему дому!

Врио Заместителя председателя Правительства Самарской области —

министра финансов О. В. Собещанская"

"Уважаемая Елена Александровна!

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!

Благодаря вашему опыту, глубоким знаниям и исключительным управленческим способностям дочерний банк Госкорпорации Ростех уверенно занял высокую позицию в банковской сфере России, демонстрируя стабильность, надежность и отличные показатели.

Под вашим руководством НОВИКОМ поддерживает реализацию значимых инвестиционных проектов, обеспечивая финансирование предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности и выполняя ключевую миссию финансового партнера Госкорпорации.

Пусть ваша деятельность остается примером безупречного профессионализма и истинного служения интересам государства.

Желаем вам крепкого здоровья, большого счастья, новых вершин и ярких побед!

С уважением, Владимир Купцов

Руководитель представительства Государственной корпорации "Ростех" в Самарской области"

"Уважаемая Елена Александровна!

От имени коллектива ПАО "ОДК-Кузнецов" поздравляю Вас с днем рождения!

Ваш высочайший профессионализм, стратегическое видение и эффективное руководство банком "Новиком" стали основой его динамичного развития. Под Вашим мудрым руководством банк зарекомендовал себя как надежный, технологичный и клиентоориентированный партнер, являющимся фундаментом развития российского ОПК.

Мы высоко ценим наше долгосрочное и плодотворное сотрудничество. Ваша готовность к диалогу, взвешенные решения и внимание к интересам производства помогают нам реализовывать самые амбициозные проекты.

В этот знаменательный день желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, блестящих успехов и новых достижений на благо развития банковской системы страны. Пусть Вас всегда окружает уважение коллеги, благополучие и тепло близких людей!

Заместитель генерального директора —

Управляющий директор ПАО "ОДК-Кузнецов"

О. И. Выдумлев"