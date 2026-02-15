Председатель Правления банка НОВИКОМ принимает поздравления с днем рождения

15 февраля отмечает день рождения Елена Георгиева, Председатель Правления банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех).
С днем рождения Елену Александровну поздравляют руководители органов власти и промышленности Самарской области.
"Уважаемая Елена Александровна!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня Рождения!
Этот день для каждого — новый старт сил и возможностей, подведения итогов и созидания. От всей души желаю вам удовлетворения от результатов пройденного пути, неиссякаемого желания оставить страничку истории для нашей Великой России и идти вперед к новым победам.
Пусть каждый день будет наполнен теплом и надежной поддержкой близких, вниманием друзей и яркими событиям!
Крепкого Вам здоровья, Мира и Добра Вашему дому!
Врио Заместителя председателя Правительства Самарской области —
министра финансов О. В. Собещанская"
"Уважаемая Елена Александровна!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!
Благодаря вашему опыту, глубоким знаниям и исключительным управленческим способностям дочерний банк Госкорпорации Ростех уверенно занял высокую позицию в банковской сфере России, демонстрируя стабильность, надежность и отличные показатели.
Под вашим руководством НОВИКОМ поддерживает реализацию значимых инвестиционных проектов, обеспечивая финансирование предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности и выполняя ключевую миссию финансового партнера Госкорпорации.
Пусть ваша деятельность остается примером безупречного профессионализма и истинного служения интересам государства.
Желаем вам крепкого здоровья, большого счастья, новых вершин и ярких побед!
С уважением, Владимир Купцов
Руководитель представительства Государственной корпорации "Ростех" в Самарской области"
"Уважаемая Елена Александровна!
От имени коллектива ПАО "ОДК-Кузнецов" поздравляю Вас с днем рождения!
Ваш высочайший профессионализм, стратегическое видение и эффективное руководство банком "Новиком" стали основой его динамичного развития. Под Вашим мудрым руководством банк зарекомендовал себя как надежный, технологичный и клиентоориентированный партнер, являющимся фундаментом развития российского ОПК.
Мы высоко ценим наше долгосрочное и плодотворное сотрудничество. Ваша готовность к диалогу, взвешенные решения и внимание к интересам производства помогают нам реализовывать самые амбициозные проекты.
В этот знаменательный день желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, блестящих успехов и новых достижений на благо развития банковской системы страны. Пусть Вас всегда окружает уважение коллеги, благополучие и тепло близких людей!
Заместитель генерального директора —
Управляющий директор ПАО "ОДК-Кузнецов"
О. И. Выдумлев"
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.