НОВИКОМ на 47% нарастил поддержку предпринимателей

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) по итогам 2025 года на 47% нарастил портфель кредитов малому и среднему бизнесу, выданных под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Этот инструмент господдержки позволяет предпринимателям получать финансирование для реализации инвестиционных проектов, развития производства, а также на оборотные цели даже при недостаточном залоговом обеспечении.

Используя "зонтичные" поручительства Корпорации МСП, НОВИКОМ системно наращивает поддержку сегмента малого и среднего бизнеса. За 2025 год банк выдал кредиты с привлечением этого инструмента на сумму порядка 2,9 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В начале 2026 года Корпорация МСП предоставила НОВИКОМу новый лимит поручительств.

Практика применения механизма подтверждает его эффективность. Так, "зонтичные" поручительства помогли одному из клиентов НОВИКОМа, специализирующемуся на внедрении систем энергосбережения и распределения электроэнергии, осуществить поставку комплекса оборудования для дочерней структуры компании — лидера нефтяной отрасли. Реализация контракта позволила предприятию увеличить выручку на 20%, а чистую прибыль — в два раза.

Еще одним примером стала поддержка ведущего производителя форменной одежды и текстильных изделий. "Зонтичное" поручительство позволило компании привлечь финансирование в НОВИКОМе для расширения производственной базы и выполнения крупных заказов с жесткими требованиями к срокам и качеству продукции.

Механизм "зонтичных" поручительств, реализуемый Корпорацией МСП, дает возможность предпринимателям при отсутствии залогового обеспечения привлекать кредиты до 1 млрд рублей с покрытием до 50% суммы займа. В 2026 году в программе продолжают участие 16 ведущих российских финансовых организаций, включая НОВИКОМ. Инструмент был запущен по поручению Президента РФ в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".