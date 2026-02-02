16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ОТП Банк принял участие в пилотном проекте от АФТ по применению ИИ‑агентов ВТБ: в 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее Банк безопасней маркетплейса — мнение эксперта ОТП Банка ОТП Банк вошел в ТОП-5 банков по цифровой зрелости клиентского опыта ВТБ прогнозирует рост доли инвестпродуктов в портфелях состоятельных клиентов

Банки Финансы

НОВИКОМ на 47% нарастил поддержку предпринимателей

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) по итогам 2025 года на 47% нарастил портфель кредитов малому и среднему бизнесу, выданных под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Этот инструмент господдержки позволяет предпринимателям получать финансирование для реализации инвестиционных проектов, развития производства, а также на оборотные цели даже при недостаточном залоговом обеспечении.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Используя "зонтичные" поручительства Корпорации МСП, НОВИКОМ системно наращивает поддержку сегмента малого и среднего бизнеса. За 2025 год банк выдал кредиты с привлечением этого инструмента на сумму порядка 2,9 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В начале 2026 года Корпорация МСП предоставила НОВИКОМу новый лимит поручительств.

Практика применения механизма подтверждает его эффективность. Так, "зонтичные" поручительства помогли одному из клиентов НОВИКОМа, специализирующемуся на внедрении систем энергосбережения и распределения электроэнергии, осуществить поставку комплекса оборудования для дочерней структуры компании — лидера нефтяной отрасли. Реализация контракта позволила предприятию увеличить выручку на 20%, а чистую прибыль — в два раза.

Еще одним примером стала поддержка ведущего производителя форменной одежды и текстильных изделий. "Зонтичное" поручительство позволило компании привлечь финансирование в НОВИКОМе для расширения производственной базы и выполнения крупных заказов с жесткими требованиями к срокам и качеству продукции.

Механизм "зонтичных" поручительств, реализуемый Корпорацией МСП, дает возможность предпринимателям при отсутствии залогового обеспечения привлекать кредиты до 1 млрд рублей с покрытием до 50% суммы займа. В 2026 году в программе продолжают участие 16 ведущих российских финансовых организаций, включая НОВИКОМ. Инструмент был запущен по поручению Президента РФ в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1