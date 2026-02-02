Делегация Самарской области примет участие в открытии Года единства народов России

5 февраля в Москве состоится масштабный марафон "Россия — семья семей" Общества "Знание", который даст старт Году единства народов нашей страны. Событие пройдет в Национальном центре "Россия" и охватит более 4 тысяч участников.

В центре внимания — уникальность Российской Федерации как государства, где сотни национальностей живут одной семьей. Марафон продемонстрирует сплоченность народов, преемственность традиций и единство граждан России.

В состав делегации Самарской области вошли 12 представителей молодежи региона, сфер образования и культуры.

Просветительский проект направлен на укрепление единства, межнационального согласия и взаимопонимания между народами России. Он подчеркнет, что культурное и языковое многообразие обогащает страну и является преимуществом в эпоху геополитических изменений. На марафоне объединятся более 2900 представителей разных народов из 89 регионов, более 1000 представителей молодежных проектов и более 50 иностранных гостей.

"Единство российского народа имеет глубокую основу — наш общий дух, взаимную ответственность и гордость за совместные достижения. Это дает нам чувство прочной общности и преемственности, позволяя вместе преодолевать вызовы и строить сильную, процветающую страну. На марафоне Общества "Знание", который объединит 4 тысячи участников, каждый сможет почувствовать, как это ценно — быть частью огромной семьи, которая всегда готова поддержать, научить и вдохновить на смелые свершения", — отметил генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль.

В открытии марафона примет участие Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

На марафоне выступят государственные деятели, герои России, выдающиеся спортсмены, представители сферы культуры и искусства. Среди приглашенных лекторов — помощник Президента РФ, председатель Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество", председатель — первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский, ректор Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского" Министерства здравоохранения РФ Амиран Ревишвили, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта РФ Артур Далалоян, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева, двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по вольной борьбе, пятикратный чемпион Европы Абдулрашид Садулаев, чемпион UFC в легчайшем весе, боец клуба "Архангел Михаил" Петр Ян, и. о. заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области, Герой России Нурсултан Муссагалеев, директор департамента по патриотической работе Российского общества "Знание", Герой России Балдан Цыдыпов, медицинская сестра 1220-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Московского военного округа, Герой России Людмила Болилая и многие другие.

В рамках марафона будут объявлены даты и дан старт регистрации на фестиваль "Таврида.АРТ". Самое масштабное событие России, посвященное молодому искусству, в этом году пройдет уже в восьмой раз и по традиции станет площадкой, объединяющей культуру, искусство и творчество всей страны. Во время презентации фестиваля зрители погрузятся в атмосферу события и узнают, зачем им ехать летом в Крым. Хедлайнером презентации станет группа "Казаки делают хиты".

Культурную программу составят выступления артистов жанра этно-поп, среди них Миа Бойка, Ай Йола, Мирави. Также состоятся творческие, спортивные и кулинарные мастер-классы под руководством известных экспертов. Среди приглашенных мастеров — чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBO, IBF, WBO, The Ring Дмитрий Бивол, солисты ансамблей "Алан", "Яберена нумги", "Толока" и другие. В прикладных мастер-классах примут участие звездные гости: в числе приглашенных артистов — актер театра и кино, телеведущий Егор Бероев, актер театра и кино, народный артист России Александр Олешко и другие.

Тему народного единения также раскроют выставки и модные показы. Проект "Книга сказок" увлечет гостей в путешествие по народным легендам, ремеслам и архетипам. Мультимедийная экспозиция о героях современности расскажет о подвигах более 100 участников СВО разных национальностей. Интерактивное пространство "17 традиционных ценностей России" напомнит о принципах, объединяющих народы России. Современные костюмы с национальными мотивами представят Этно-арт-театр "Варма", РГУ имени А. Н. Косыгина, модный дом Нины Ручиной, молодые дизайнеры.

На марафоне состоятся кинопоказы документальных фильмов о природе, культуре, истории Алтая, Русского Севера, Камчатки. Будет работать библиотека народной литературы — собрание произведений выдающихся писателей разных народов. В гастрономических рядах кулинарные традиции российских народов представит команда поваров федерального проекта "Гастрономическая карта России" под руководством автора проекта, лауреата премии Правительства РФ в области туризма Екатерины Шаповаловой. Каждый сможет попробовать блины, супы, пироги, пельмени, сладости разных народов. Живым символом единения станет масштабный флешмоб "Хоровод дружбы" с участием представителей десятков национальностей.

В день марафона в регионах стартует просветительская акция Общества "Знание", посвященная Году единства народов России. Она объединит школьников, студентов, работающую молодежь, госслужащих, родительское сообщество, старшее поколение, ветеранов СВО и их семьи. Участники углубят свои знания об истории, культуре и традиционных ценностях нашей страны. Стать лектором акции может каждый, используя готовые материалы из библиотеки Общества "Знание".

Всего в рамках региональной программы вместе с партнерами будет организовано более 2000 просветительских событий — лекций, кинопоказов, концертов, творческих акций, чаепитий, литературно-поэтических вечеров, встреч с представителями науки, культуры и образования, флешмобов "Хоровод дружбы".

Программу марафона дополнят онлайн-викторина Знание.Игра о культуре, истории, традициях народов России и онлайн-флешмоб "Россия — семья семей": семьи из разных регионов запишут видеоролики, где расскажут о себе, поделятся традициями и произнесут фразу "Россия — семья семей" на родном языке.

Марафон организован в партнерстве с Министерством науки и высшего образования РФ, Росмолодежью, Национальным центром "Россия", Домом народов России, Федеральным агентством по делам национальностей России, Советом при Президенте РФ по межнациональным отношениям.