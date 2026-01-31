Ограничения на федеральных трассах в Самарской области сняты

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области информирует об отмене ограничений движения на федеральных трассах на основании официальных данных ФКУ "Поволжуправтодор".

Движение восстановлено в полном объеме на следующих участках:

· М-5 "Урал" (подъезд к г. Ульяновск, Сызранский район): участки с км 294+500 по км 294+660 и с км 295+100 по км 328+400.

· Р-241 "Казань — Буинск — Ульяновск" (подъезд к г. Самара, Елховский и Красноярский районы): участок с км 326+367 по км 400+031.

Других ограничений движения на автомобильных дорогах федерального и регионального значения в Самарской области нет.