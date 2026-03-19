В Самарской области 18 марта был побит температурный рекорд по теплу

В Самарской области 18 марта был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха в двух населенных пунктах. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Клявлино столбик термометра в этот день поднялся до +9,2 °С. Последний раз настолько теплое 18 марта было здесь в 2020 году. Тогда температура воздуха составила +7,3 °С.

В Челно-Вершинах 18 марта 2026 года воздух прогрелся до +10,4 °С. Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в этот день в 2020 году на отметке +7,7 °С.