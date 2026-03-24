Появился прогноз погоды на конец весны и начало лета в Самаре

Гидрометцентр России представил долгосрочные прогнозы погоды на ближайшие месяцы. Судя по ним, в Самаре будет немного теплее, чем обычно. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин.

Фото: Александра Ламзина

"Появился прогноз аномалий температуры воздуха на часть вегетационного периода — до июня. Судя по опубликованным Гидрометцентром картам, Самара находится в розовой зоне. То есть аномалия ожидается в положительную сторону — до +1 градуса от нормы", — рассказал Вячеслав Демин.

В Самаре нормальной считается среднемесячная температура воздуха:

  • в апреле — 7,5 градуса;
  • в мае — 15,6 градуса;
  • в июне — 19,8 градуса.

"По области апрельская норма 6,7 градуса. Гидрометцентр прогнозирует, что она такой и будет в предстоящем месяце. Осадки также ожидаются около нормы — 40 мм", — сообщил специалист.

При этом Вячеслав Демин отметил, что оправдываемость долгосрочных прогнозов погоды довольно низкая. Более точными являются краткосрочные.

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

