Появился прогноз погоды на конец весны и начало лета в Самаре

Гидрометцентр России представил долгосрочные прогнозы погоды на ближайшие месяцы. Судя по ним, в Самаре будет немного теплее, чем обычно. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин.
"Появился прогноз аномалий температуры воздуха на часть вегетационного периода — до июня. Судя по опубликованным Гидрометцентром картам, Самара находится в розовой зоне. То есть аномалия ожидается в положительную сторону — до +1 градуса от нормы", — рассказал Вячеслав Демин.
В Самаре нормальной считается среднемесячная температура воздуха:
- в апреле — 7,5 градуса;
- в мае — 15,6 градуса;
- в июне — 19,8 градуса.
"По области апрельская норма 6,7 градуса. Гидрометцентр прогнозирует, что она такой и будет в предстоящем месяце. Осадки также ожидаются около нормы — 40 мм", — сообщил специалист.
При этом Вячеслав Демин отметил, что оправдываемость долгосрочных прогнозов погоды довольно низкая. Более точными являются краткосрочные.
Последние комментарии
