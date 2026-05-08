9 мая телебашню в Самаре украсит праздничная подсветка

9 мая главная телебашня Самары засияет праздничной подсветкой в честь 81‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
С наступлением сумерек на световом панно башни появятся: георгиевская лента, Красная звезда, ордена Великой Отечественной войны с надписями "9 мая — День Победы", "С Днем Великой Победы!", "1941-1945 — Мы помним. Мы гордимся", а также эффект салюта.
Подсветка будет работать с момента наступления сумерек до полуночи.
Кроме Самары, к акции присоединятся телебашни и мачты РТРС в десятках городов России.
Останкинская телебашня будет транслировать на медиафасаде тематический ролик "9 мая. Победа!". В световом параде также участвуют башни и мачты РТРС в Биробиджане, Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Казани, Калининграде, Костроме, Кызыле, Магасе, Майкопе, Махачкале, Мурманске, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Уфе, Челябинске, Черкесске, Якутске, Ярославле и других городах.
