На Самарскую область надвигается непогода: прогнозируют град и шквалистый ветер

Приволжскгидромет объявил желтый уровень опасности.

Согласно прогнозу, в ближайшие 1–3 часа и с сохранением до первой половины ночи пятницы, 8 мая, в отдельных районах Самарской области ожидаются грозы. Во время грозы возможно шквалистое усиление ветра до 15–18 м/с, а также выпадение града.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС настоятельно рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию на дорогах.