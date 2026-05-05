В День Победы над Самарой прогремит праздничный салют

В субботу, 9 мая, в Самаре в 22:00 запустят артиллерийский салют и фейерверк. Об этом на пресс-конференции, посвященной празднованию Дня Победы, сообщил начальник специальной службы штаба 2 гвардейской общевойсковой армии, подполковник Андрей Садовников.
"Для проведения артиллерийского салюта назначена гаубичная артиллерийская батарея из 30-й мотострелковой бригады. Место проведения — набережная реки Волга", — прокомментировал Андрей Садовников.
Вместе с артиллерийским салютом будет запущен праздничный фейерверк, посвященный Дню Победы. По словам замминистра — руководителя управления по взаимодействию с органами военного управления министерства по региональной безопасности Самарской области Андрея Медникова, фейерверк пройдет с акватории Волги — с баржи напротив Струковского сада или Первой очереди набережной.
"Время проведения фейерверка — 22:00. В целях обеспечения безопасности в районе Первой очереди набережной будет ограничен доступ и развернуты барьеры безопасности: контрольно-пропускные пункты, рамки металлодетекторов. По ул. Максима Горького на участке от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской будет перекрыто движение", — сообщил Андрей Медников.
Перекрытие введут с 15:00 9 мая. По окончании фейерверка, в 23:00 его снимут.
