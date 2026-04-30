В России вырос интерес к космическому туризму и образованию

Россияне стали чаще интересоваться космическим образованием и космотуризмом на фоне открытия Роскосмосом набора в космонавты через Госуслуги. По итогам первого квартала 2026 года число посетителей площадки космодрома Восточный выросло на 10%, а мобильный трафик на сайты Центра космического образования и Восточного - на 280% и 210%, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Развитие программы коммерческих пусков и открытие новых смотровых площадок превратили закрытые ранее объекты в центры притяжения. Согласно данным аналитики АО "ЦЭНКИ" (Космодромы России), современные космические туристы - это россияне 35-55 лет со всех регионов (порядка 45% от всей аудитории), которые в том числе приезжают целыми семьями.

В моменты пуска ракет потребление мобильного интернета в радиусе 10 км от стартовых столов возрастает в 15 раз, отмечают специалисты МегаФона. Основная доля трафика (около 80%) приходится на прямые эфиры в социальных сетях и передачу видеоконтента в мессенджерах.

Также школьникам и взрослым интересны экскурсии в знаменитые российские музеи космонавтики и авиации: Мемориальный музей космонавтики в Москве, Звездный Городок, музей ВВС в Монино, Центр управления полетами, РКК "Энергия", центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.

Больше других темой космоса интересуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, и Амурской области. Именно абонентов из этих городов чаще всего волнует поступление на курсы Летней Космической Школы, онлайн-посещаемость которой выросла более чем на треть (+35%) по сравнению с прошлым годом.

"Интерес к космосу растет, и мы в Летней Космической Школе это очень четко видим. За два года количество учеников выросло на 140% среди взрослых и детей старше 16 лет. К нам приезжают участники из разных городов, от Калининграда до Иркутска, и мы видим, что любовь к космосу способна объединить всех. Мы расширили количество направлений до 11 и обучаем баллистике, космической медицине, космической связи, созданию ракет и космических аппаратов и даже научной журналистике", - отмечает Татьяна Митева, директор Летней Космической Школы.