Выпускники Самарской области сдали ЕГЭ по русскому языку

В четверг, 4 июня, более 12 700 выпускников Самарской области сдавали ЕГЭ по русскому языку. Экзамен проходил в 115 пунктах с участием свыше 5 000 педагогов‑организаторов.
ЕГЭ по русскому языку проверяет уровень владения родным языком: знания грамматики, орфографии, пунктуации и умения анализировать текст. Экзаменационная работа состоит из двух частей. Первая часть – 26 заданий с кратким ответом. Вторая часть – одно задание с развёрнутым ответом. Это сочинение-рассуждение, проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста.
Работа длилась 3 часа 30 минут.
Результаты станут известны не позднее 18 июня.
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