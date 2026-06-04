16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Выпускники Самарской области сдали ЕГЭ по русскому языку Сбер: подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровых знаний и AI Школа из Похвистневского района стала лучшей в регионе "Призвание - учить!": в Самарской области стартует конкурс для педагогов ГигаАкадемия поможет преподавателям стать проводниками в мире ИИ

Образование Общество

Выпускники Самарской области сдали ЕГЭ по русскому языку

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 4 июня, более 12 700 выпускников Самарской области сдавали ЕГЭ по русскому языку. Экзамен проходил в 115 пунктах с участием свыше 5 000 педагогов‑организаторов.

Фото: министерство образования СО

ЕГЭ по русскому языку проверяет уровень владения родным языком: знания грамматики, орфографии, пунктуации и умения анализировать текст. Экзаменационная работа состоит из двух частей. Первая часть – 26 заданий с кратким ответом. Вторая часть – одно задание с развёрнутым ответом. Это сочинение-рассуждение, проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста.

Работа длилась 3 часа 30 минут.

Результаты станут известны не позднее 18 июня.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5