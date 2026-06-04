Выпускники Самарской области сдали ЕГЭ по русскому языку

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 4 июня, более 12 700 выпускников Самарской области сдавали ЕГЭ по русскому языку. Экзамен проходил в 115 пунктах с участием свыше 5 000 педагогов‑организаторов.

Фото: министерство образования СО