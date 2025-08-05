Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

В инженерном училище "Транспорта Будущего Самара" прошла финальная защита проектов специалистов компании, ставшая итогом их полугодового обучения.
В рамках финальной защиты студенты представили 9 уникальных проектных решений, которые оценивало жюри. Все работы получили высокие оценки. Двадцати пяти сотрудникам "Транспорта Будущего" были вручены сертификаты и дипломы, подтверждающие успешное завершение обучения.
"В течение полугода специалисты нашей компании осваивали сложные инженерные дисциплины, развивали управленческие навыки, повышали профессиональные компетенции. Сотрудники получили ценный опыт, который, надеемся, успешно реализуют в карьере", — прокомментировал генеральный директор компании "Транспорт Будущего Самара" Илья Сидоров.
Напомним, что в феврале компания организовала на своей производственной площадке обучение по направлению "Проектирование и эксплуатация БАС. Базовая инженерная подготовка". Программа включала такие дисциплины, как химия, физика, материаловедение, чтение конструкторской документации, 3D-моделирование и другие. Особое внимание уделялось развитию управленческих навыков. Сотрудников разделили на группы, которые обучались после работы и в выходные дни как очно, так и дистанционно, а также разрабатывали итоговые проекты.
Главная цель инженерного училища — подготовить квалифицированных инженеров-конструкторов, помочь сотрудникам построить карьеру на производстве и вырасти до руководителей на уровне операционных директоров.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения