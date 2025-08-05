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Образование Общество

Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

ТОЛЬЯТТИ. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В инженерном училище "Транспорта Будущего Самара" прошла финальная защита проектов специалистов компании, ставшая итогом их полугодового обучения.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

В рамках финальной защиты студенты представили 9 уникальных проектных решений, которые оценивало жюри. Все работы получили высокие оценки. Двадцати пяти сотрудникам "Транспорта Будущего" были вручены сертификаты и дипломы, подтверждающие успешное завершение обучения.

"В течение полугода специалисты нашей компании осваивали сложные инженерные дисциплины, развивали управленческие навыки, повышали профессиональные компетенции. Сотрудники получили ценный опыт, который, надеемся, успешно реализуют в карьере", — прокомментировал генеральный директор компании "Транспорт Будущего Самара" Илья Сидоров.

Напомним, что в феврале компания организовала на своей производственной площадке обучение по направлению "Проектирование и эксплуатация БАС. Базовая инженерная подготовка". Программа включала такие дисциплины, как химия, физика, материаловедение, чтение конструкторской документации, 3D-моделирование и другие. Особое внимание уделялось развитию управленческих навыков. Сотрудников разделили на группы, которые обучались после работы и в выходные дни как очно, так и дистанционно, а также разрабатывали итоговые проекты.

Главная цель инженерного училища — подготовить квалифицированных инженеров-конструкторов, помочь сотрудникам построить карьеру на производстве и вырасти до руководителей на уровне операционных директоров.

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