"Роснефть" познакомила студентов СамГТУ с работой нефтяников

В Самарском государственном техническом университете прошли "Дни "Роснефти" - профориентационное мероприятие, на котором студенты познакомились с востребованными профессиями нефтяной отрасли, возможностями прохождения практики и трудоустройства на предприятия компании.

Представители кадровых служб и действующие специалисты рассказали молодежи о карьерных перспективах, а эксперты Новокуйбышевского НПЗ провели практическое занятие по контролю качества нефтепродуктов.

На ярмарке вакансий студенты узнали, как подготовиться к собеседованию, составить резюме и представить себя работодателю. В программу также вошли корпоративная деловая игра, встречи с представителями предприятий, знакомство со средствами индивидуальной защиты и обсуждение возможностей профессионального развития молодых специалистов.

Одной из площадок стала химическая лаборатория университета, где специалисты Новокуйбышевского НПЗ провели "Урок от профессионала". Студентам показали, как определяют плотность дизельного топлива с помощью ареометра.

Как объяснили участникам занятия, контроль плотности - часть лабораторной проверки качества нефтепродуктов. Специалисты отбирают пробы, проводят испытания и оформляют результаты, чтобы установить, соответствует ли продукция требованиям. При этом использование современного оборудования позволяет получать результаты быстрее и уменьшить влияние человеческого фактора.

Начальник испытательной лаборатории Ксения Константинова рассказала, что такие встречи помогают студентам заранее познакомиться с будущей работой и понять, какие задачи им предстоит решать после окончания вуза.

"Мы очень тесно сотрудничаем с вузом, потому что все выпускники - это наши будущие работники. В наших интересах - подготовить кадры заранее, чтобы сотрудники приходили к нам, уже понимая, чем им предстоит заниматься. Важно также выявить интерес к профессии, чтобы люди приходили работать с удовольствием", - отметила Ксения Константинова.

По ее словам, практические занятия помогают не только познакомить студентов с производственными процессами, но и снизить опасения по поводу работы на крупном предприятии. Молодые люди уже сейчас могут увидеть оборудование и пообщаться с профессионалами.

От учебы - к работе на предприятии

Подготовка будущих сотрудников стала одной из основных тем встреч со студентами. СамГТУ входит в число стратегических партнеров "Роснефти" по подготовке инженерных кадров. Студенты проходят практику на предприятиях компании, а руководители и ведущие специалисты участвуют в образовательном процессе вуза.

О том, как такое взаимодействие помогает готовить специалистов для региональной промышленности, рассказала заместитель директора Новокуйбышевского филиала СамГТУ Елена Демидова.

"Наше сотрудничество с компанией "Роснефть" достаточно плодотворно и многогранно. Прежде всего, оно нацелено на формирование высококвалифицированных инженерных кадров для Самарской области. Студенты приходят на практику в компанию, а по окончании университета возвращаются туда уже в качестве молодых специалистов, зная работу предприятий изнутри. Руководители и ведущие специалисты компании также преподают в нашем университете, передавая студентам не только теоретические знания, но и практический опыт, производственные кейсы и выступая наставниками", - рассказала Елена Демидова.

По ее словам, сотрудничество включает и целевую подготовку: предприятия компании оплачивают обучение студентам, которые осваивают, в частности, электроэнергетику, автоматизацию технологических процессов, химию и химическую технологию. Дипломные проекты таких студентов связаны с задачами производства.

Возможность выстраивать карьеру внутри компании обсудили и на встрече с сотрудником Новокуйбышевской нефтехимической компании Константином Козловым. Он работает ведущим инженером научно-исследовательского центра и сам прошел корпоративную образовательную программу "Школа - вуз - предприятие".

Константин Козлов рассказал студентам о своем профессиональном пути: окончив школу, он поступил в вуз по целевому направлению, а в 2018 году начал работать на предприятии и продолжил обучение в магистратуре. На собственном опыте он показал, что трудоустройство на заводе не обязательно означает работу в одной должности на протяжении всей карьеры.

"Наша задача - максимально честно показать ребятам, как можно работать и развиваться на предприятиях компании. В первые годы работы у меня был страх ответственности, но опытные наставники помогли с ним справиться: подсказывали, делились опытом и рабочими приемами. Поддержка руководства и готовность помогать молодым специалистам тоже способствуют развитию. Поэтому мой совет студентам - хорошо учиться и не бояться идти на заводы", - поделился опытом инженер.

О работе с молодежью рассказала и начальник отдела развития и оценки персонала Новокуйбышевской нефтехимической компании Татьяна Циплова. По ее словам, предприятие последовательно развивает профориентационное взаимодействие с вузом, организует практическую подготовку студентов и знакомит их с возможностями трудоустройства. В рамках программы "Школа - вуз - предприятие" молодые специалисты проходят путь от профильного обучения до работы на производстве.

Знакомство с профессией на практике

Для студентов такие встречи становятся возможностью соотнести учебные знания с будущей работой. Анастасия Царева, студентка второго курса, рассказала, что выбрала химическое направление из интереса к предмету еще в школе. В дальнейшем она хотела бы работать на крупном предприятии, в том числе в нефтяной отрасли.

"Химия - очень интересная наука, она окружает нас повсюду. В будущем я хотела бы помогать обществу и своей стране, работая на важном предприятии, например, в "Роснефти". Когда к нам приходят сотрудники предприятий, мы можем задать им вопросы, узнать, чем будем заниматься после окончания института, и увидеть, как проходят лабораторные исследования на заводе. Преподаватели помогают закрепить теорию на практике, показывают работу приборов, которые используются непосредственно на предприятиях. Это позволяет лучше понять профессию", - говорит студентка.