"КиберОлимп" проводится в вузе ежегодно с 2021 года. Олимпиада направлена на развитие знаний и практических навыков в области информационной безопасности. Почему сегодня как никогда актуальна кибербезопасность? Как прошло открытие соревнований? Какие задания предстояло выполнять участникам? Ответы на эти вопросы — в нашем видео.
Участвуя в финале "КиберОлимпа", студенты проверяют свои знания и практические навыки в области информационной безопасности. Ребята в индивидуальном зачёте демонстрируют умение находить уязвимости в информационных системах, программировать, разрабатывать алгоритмы и противодействовать современным кибератакам. Причем во время решения всех заданий участникам запрещено использовать искусственный интеллект.
В этот раз на площадке ПГУТИ собрались 25 сильнейших участников, прошедших отборочный этап онлайн. Это представители 12 образовательных организаций из Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Ижевска, Волгограда, Саратова и Краснодара.
А в целом в 2026 году в онлайн-отборе приняли участие около 200 студентов из 42 вузов и колледжей, представляющих 24 города и 6 федеральных округов.
Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.
Видео: Score films.
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