В пятницу, 20 ноября, Российское общество "Знание" в рамках проекта "Знание.Безопасность" провело масштабный семинар для педагогических работников системы образования Самарской области. Мероприятие стало ключевой площадкой для обсуждения вопросов информационной безопасности подрастающего поколения и профилактики вовлечения детей в деструктивные сообщества.

Семинар объединил 300 классных руководителей и кураторов групп, педагогов-психологов, социальных педагогов и заместителей руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций Самарской области, курирующих вопросы профилактики. Главная цель - предоставить педагогам практические инструменты для защиты учеников от современных угроз в Сети.

"Очень ценно, что данный семинар имеет практическую направленность. Педагоги получат новые знания о том, как выявить тех ребят, кто подпал под влияние или уже демонстрирует приверженность деструктивным идеям, отследить изменения, происходящие в их поведении. Цифровая среда существенно влияет на молодежь, вовлекая ее в новые формы деструктивного поведения, и педагогам важно овладеть новым инструментарием по воспитанию у ребят умения критически мыслить и владеть правилами цифровой гигиены", - отметила заместитель министра образования Самарской области - руководитель департамента общего образования, проектно-аналитической деятельности и организации отдыха, оздоровления детей министерства образования Самарской области Татьяна Лапшова.

Своим опытом с участниками семинара в Самарской области поделились лекторы Российского общества "Знание": клинический психолог, заместитель директора Центра психологической безопасности и профилактики деструктивных явлений среди детей и молодежи в Нижегородской области Елена Замышевская; ассоциированный гештальт-терапевт Общества практикующих психологов "Гештальт-подход", ex-HRD российских ИТ-компаний Татьяна Ширяева; член-корреспондент РАО, руководитель Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования Российской Федерации, профессор Департамента психологии НИУ ВШЭ Ольга Ульянина; автор образовательных проектов и программ "Бюро "ЛАМПА", эксперт Всероссийского конкурса профессионального мастерства вожатых "Лига вожатых", учитель истории ГБОУ СОШ №358 Санкт-Петербурга Марина Ампилогова.

Программа семинара была выстроена вокруг наиболее острых вызовов, с которыми сегодня сталкиваются школа и семья. Эксперты Общества "Знание" в формате лекций и мастер-классов объяснили, как разворачивается информационная война против России и почему ее основной мишенью оказались именно дети; показали, чем на самом деле наполнена цифровая жизнь современного школьника и какие ее стороны остаются вне поля зрения взрослых. Отдельное внимание было уделено механизмам вербовки: участники разобрали, какими путями подростков втягивают в деструктивные сообщества и по каким сигналам это можно заметить на самой ранней стадии.

В практической части семинара лекторы Общества "Знание" дали педагогам готовые алгоритмы действий - от фиксации тревожных признаков до предотвращения угрозы, а завершающая лекция помогла выстроить системную работу с родителями.

Чтобы принять участие в проекте "Знание.Безопасность" и получить доступ к материалам, педагогам необходимо пройти регистрацию.

Кроме того, для учителей разработан бесплатный онлайн-курс "Школа БезОпасности: как выстроить профилактическую работу в классе" на платформе "Знание.Академия". Участники получают алгоритмы диагностики рисков и действий в сложных ситуациях: при травле, полиэтнических конфликтах, участии детей в мошеннических схемах, деструктивных субкультурах и асоциальных группах, а также при других угрозах террористического и экстремистского характера.

Помимо этого, в рамках проекта создается просветительский контент. В течение года планируется выпуск 100 сюжетов по данному направлению. Ролики публикуются в официальном аккаунте "Знания" в социальной сети "ВКонтакте". Уже сейчас доступны циклы "Грани Безопасности" и "Механика обмана", ролики-инструкции "Одна ошибка = минус все" и "Навыки Безопасности".