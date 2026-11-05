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Образование Общество

Нефтяники поддержали внедрение VR-технологии в лицее Сызрани

СЫЗРАНЬ. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря Сызранскому НПЗ (входит в ПАО "НК "Роснефть") в лицее Сызрани реализован крупный образовательный проект - кабинет химии оснащен лабораторией виртуальной реальности.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

В лицее им. Героя Советского Союза П.И.Викулова, где действуют "Роснефть-классы" и реализуется углубленная программа по химии, VR-технологии впервые интегрированы в учебный процесс. Применение интерактивных симуляторов позволит повысить уровень подготовки старшеклассников, ориентированных на поступление в профильные вузы по нефтехимическим специальностям.

"Роснефть-классы" - первая ступень корпоративной системы непрерывного образования "школа - колледж/вуз - предприятие", реализуемая с целью формирования квалифицированного кадрового резерва для нефтяной отрасли. В Сызрани "РН-классы" действуют с 2016 года на базе лицея имени Героя Советского Союза П.И.Викулова. При поддержке Компании здесь созданы кабинеты физики и химии с современным оборудованием. Внедрение виртуальной химической лаборатории в образовательный процесс позволит повысить уровень преподавания естественных наук до самых современных образовательных стандартов.

Виртуальная лаборатория - это полное погружение в процесс. Используя VR-шлемы, школьники попадают в трехмерную интерактивную лабораторию с полным набором оборудования, измерительных приборов и реактивов. Школьники, без риска для здоровья, могут заглянуть внутрь химических процессов, смешивать вещества, нагревать их, а также рассматривать молекулы, кристаллические решетки и атомы в динамике, наблюдая за реакциями без угрозы для здоровья. Библиотека лаборатории включает более 150 готовых заданий для школьного курса - от базовых опытов до олимпиадных тем и задач в формате ЕГЭ. А уникальная физико-математическая модель, которая лежит в основе ПО, гарантирует точные расчеты при проведении любых экспериментов. Стоит отметить, что программный комплекс виртуальной химической лаборатории - полностью российская разработка, включенная в реестр отечественного ПО Минцифры России.

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