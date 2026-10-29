16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
От детсадов до колледжей: "Пятёрочка" и "ЛизаАлерт" открыли новый сезон уроков безопасности Исследование ВТБ: 92% россиян отламывали горбушку хлеба по дороге домой, а треть делает так до сих пор "Пятёрочка" при участии ПИМУ Минздрава создала "Школу питания для беременных" "Пятёрочка" объявляет набор детей и подростков от 5 до 18 лет в "Школу питания" Малая франшиза или большой бизнес: какой формат "Магнита" выбрать

Продуктовый ритейл АПК и пищепром

От детсадов до колледжей: "Пятёрочка" и "ЛизаАлерт" открыли новый сезон уроков безопасности

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 98
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Торговая сеть "Пятёрочка" (входит в X5) при поддержке Центра поиска пропавших людей и добровольческого отряда "ЛизаАлерт" объявляет о старте нового сезона 2026/2027 образовательного проекта "Острова приключений". Школы, детские сады и ссузы по всей стране могут бесплатно внедрить в учебный процесс готовый курс уроков по безопасности. За время существования инициативы занятия прошли уже более 200 тысяч детей и подростков из 75 регионов.

Фото: предоставлено пресс-службой ТС "Пятёрочка"

Умение правильно действовать в непредвиденных ситуациях — залог спокойствия и благополучия детей. Важно с ранних лет прививать им базовые навыки личной безопасности и учить уверенно ориентироваться в городской среде и на природе. Именно на это направлены уроки "Островов приключений" — одной из крупнейших образовательных инициатив, реализуемой в рамках программы устойчивого развития "Пятёрочка с заботой".

Проект стартовал в 2022 году. С помощью методистов Центра поиска пропавших людей (ЦППЛ) и экспертов отряда "ЛизаАлерт" разработан цикл увлекательных занятий, которые позволяют детям в игровой форме осваивать правила безопасности. Среди тем уроков — алгоритмы действий на случай, если ребёнок потерялся на улице, правила общения с незнакомцами и экстренные контакты для связи. Главное, что узнают дети на таких уроках, — соблюдение правил критически важно, совсем не сложно и является признаком самостоятельности. Программа адаптирована под разные возрастные категории учащихся от 5 до 18 лет.

В прошлом учебном году около 1000 образовательных учреждений интегрировали в свой учебный план уроки по безопасности. Участниками "Островов приключений" стали более 98 тыс. детей и свыше 65 тыс. взрослых — родителей и педагогов.

Проект регулярно обновляет программу. В новом сезоне она пополнится важными темами: появятся занятия, посвящённые правилам поведения в лесу и рядом с водоёмами. Материалы курса полностью соответствуют государственным образовательным стандартам и легко интегрируются как во внеурочную деятельность и классные часы, так и в школьную программу (в частности, в предмет "Основы безопасности и защиты Родины").

Для проведения занятий педагогам доступны:

  • методические разработки — презентации, сценарии уроков, описание программы;
  • наглядные и игровые пособия — плакаты, карточки, видео, раздаточные материалы.

Как принять участие?

Если вы педагог. Чтобы запустить уроки безопасности в вашем детском саду, школе или ссузе, зарегистрируйтесь на интерактивной платформе "Школа питания" в разделе "Острова приключений". Вы получите бесплатный доступ ко всем методическим материалам сезона. Регистрация и проведение занятий открыты до 30 июня 2027 года.

Если вы родитель. Чтобы ваш ребёнок прошёл этот курс, поделитесь ссылкой на сайт проекта с учителями, воспитателями или администрацией учебного заведения, чтобы они могли зарегистрировать класс или группу в программе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Пётр Фескин 15 декабря 2016 10:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Евгений Сапунов 18 августа 2015 13:23 В сызранском "Перекрестке" изъяты канадские лобстеры и французский сыр

уничтожали лобстеров путём поедания? )))

Павел Курганов 11 августа 2015 12:02 В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 03:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1