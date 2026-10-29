От детсадов до колледжей: "Пятёрочка" и "ЛизаАлерт" открыли новый сезон уроков безопасности

Торговая сеть "Пятёрочка" (входит в X5) при поддержке Центра поиска пропавших людей и добровольческого отряда "ЛизаАлерт" объявляет о старте нового сезона 2026/2027 образовательного проекта "Острова приключений". Школы, детские сады и ссузы по всей стране могут бесплатно внедрить в учебный процесс готовый курс уроков по безопасности. За время существования инициативы занятия прошли уже более 200 тысяч детей и подростков из 75 регионов.

Умение правильно действовать в непредвиденных ситуациях — залог спокойствия и благополучия детей. Важно с ранних лет прививать им базовые навыки личной безопасности и учить уверенно ориентироваться в городской среде и на природе. Именно на это направлены уроки "Островов приключений" — одной из крупнейших образовательных инициатив, реализуемой в рамках программы устойчивого развития "Пятёрочка с заботой".

Проект стартовал в 2022 году. С помощью методистов Центра поиска пропавших людей (ЦППЛ) и экспертов отряда "ЛизаАлерт" разработан цикл увлекательных занятий, которые позволяют детям в игровой форме осваивать правила безопасности. Среди тем уроков — алгоритмы действий на случай, если ребёнок потерялся на улице, правила общения с незнакомцами и экстренные контакты для связи. Главное, что узнают дети на таких уроках, — соблюдение правил критически важно, совсем не сложно и является признаком самостоятельности. Программа адаптирована под разные возрастные категории учащихся от 5 до 18 лет.

В прошлом учебном году около 1000 образовательных учреждений интегрировали в свой учебный план уроки по безопасности. Участниками "Островов приключений" стали более 98 тыс. детей и свыше 65 тыс. взрослых — родителей и педагогов.

Проект регулярно обновляет программу. В новом сезоне она пополнится важными темами: появятся занятия, посвящённые правилам поведения в лесу и рядом с водоёмами. Материалы курса полностью соответствуют государственным образовательным стандартам и легко интегрируются как во внеурочную деятельность и классные часы, так и в школьную программу (в частности, в предмет "Основы безопасности и защиты Родины").

Для проведения занятий педагогам доступны:

методические разработки — презентации, сценарии уроков, описание программы;

наглядные и игровые пособия — плакаты, карточки, видео, раздаточные материалы.

Как принять участие?

Если вы педагог. Чтобы запустить уроки безопасности в вашем детском саду, школе или ссузе, зарегистрируйтесь на интерактивной платформе "Школа питания" в разделе "Острова приключений". Вы получите бесплатный доступ ко всем методическим материалам сезона. Регистрация и проведение занятий открыты до 30 июня 2027 года.

Если вы родитель. Чтобы ваш ребёнок прошёл этот курс, поделитесь ссылкой на сайт проекта с учителями, воспитателями или администрацией учебного заведения, чтобы они могли зарегистрировать класс или группу в программе.