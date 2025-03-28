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"Здоровая олимпиада": "Пятёрочка" запускает пилотный проект для студентов

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Торговая сеть "Пятёрочка" запускает пилотный проект "Здоровая Олимпиада" для студентов высших и среднеспециальных учебных заведений. Это первое в России интеллектуальное онлайн-соревнование с использованием метапредметных навыков в направлении правильного питания и ЗОЖ-привычек, сообщает пресс-служба компании.

Фото: предоставлено пресс-службой ТС "Пятёрочка"

Принять участие в олимпиаде можно с 3 по 9 апреля, среди главных призов — 1 млн рублей и участие в музыкальном фестивале в Сочи.

"Здоровая Олимпиада" реализуется с 2024 года на базе программы устойчивого развития "Пятёрочка с заботой" и ранее была доступна только для школьников. В этом году проект впервые распространился на вузы и ссузы. Он позволяет не только оценить знания учащихся, но и способствует распространению информации о принципах осознанного питания, а также мотивирует участников вести здоровый образ жизни.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте здоровая-олимпиада.рф/students и выполнить 20 заданий за 45 минут. Все финалисты получат ценные подарки от "X5 Клуба", промокоды на образовательные онлайн-курсы и другие призы от партнёров.

Самый активный вуз получит возможность отправить студентов на популярный музыкальный фестиваль в Сочи, а лидер среди средних специальных учебных заведений — грант на 1 млн рублей для реализации проекта в области образования, воспитания или здорового образа жизни.

"Мы рады видеть, что "Здоровая Олимпиада" стала не просто проектом, а настоящим движением, объединяющим школьников по всей стране. Прошлое соревнование собрало более 224 тысяч учащихся из 5800 школ, показав высокий интерес и отличные результаты участников. Вдохновившись этими показателями, мы решили, тема ЗОЖ будет актуальна и для студентов. Ведь именно в молодости формируются привычки, которые во многом определяют качество жизни в будущем. Студенческие годы — это время первых самостоятельных решений, в том числе в вопросах питания, режима дня и здоровья. Мы хотим помочь молодым людям осознанно подойти к этим вопросам, дать им не только знания, но и мотивацию для здорового образа жизни. Мы верим, что "Здоровая Олимпиада" станет для них возможностью улучшить свои привычки, испытать себя и зарядиться вдохновением", — комментирует Екатерина Демешко, менеджер направления устойчивого развития торговой сети "Пятёрочка".

Зарегистрироваться и выполнить все задания можно на сайте до 9 апреля включительно, а итоги "Здоровой Олимпиады" будут подведены 14 мая 2025 года.

Содействие здоровому образу жизни, доступности качественных и полезных товаров — одно из приоритетных направлений ESG-стратегии Х5 Group в целом.

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