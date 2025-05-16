"Пятёрочка" запускает программу совместного инвестирования

Торговая сеть "Пятёрочка" запускает новую программу совместного открытия магазинов несколькими партнерами по модели франчайзинга. Это позволит объединить предпринимателей с опытом управления франчайзинговыми магазинами сети и инвесторов, готовых вкладывать средства, сообщили в пресс-службе ритейлера.

Новый формат развития франчайзинговой сети расширит возможности вхождения в бизнес для предпринимателей. При таком взаимодействии всей операционной деятельностью будет заниматься действующий партнер, который уже обладает всей необходимой экспертизой для запуска и эффективного управления.

Потенциальный инвестор получает на выбор предложения от нескольких действующих партнеров "Пятёрочки". На данный момент свои предложения по поиску инвестиций представили несколько франчайзи, уже открывшие от четырех до 11 магазинов в разных регионах России. После выбора партнера стороны заключают соглашение, определяют доли в совместном бизнесе, а также фиксируют условия инвестирования и возврата вложенных средств.

Возврат инвестиций обеспечивается за счет стабильной операционной модели и масштабов сети: франчайзинговые магазины "Пятёрочки" ежегодно прирастают количеством в два раза. Более того, партнер, управляющий магазином, гарантирует инвестору возврат вложенных средств. "Пятёрочка" как бренд, в свою очередь, выступает платформой для взаимодействия и позволяет инвестору видеть прозрачную картину экономических показателей магазина.

Управление проектом и мониторинг показателей осуществляются через Личный кабинет на платформе "Пятёрочка Франчайзинг". Стабильность дохода обеспечивается за счет устойчивости модели вне зависимости от возможных изменений ключевой ставки в долгосрочной перспективе от 10 лет и более.

"Мы видим большой интерес рынка к подобному формату партнерства и верим в его успех. Франчайзинг давно стал одним из трендов современного бизнеса. Для одних он открывает новые ниши, для других становится эффективным вложением средств. Объединение интересов и тех, и других под брендом "Пятёрочки" позволяет создать устойчивую и прозрачную модель сотрудничества. Мы же, со своей стороны, обеспечим их всем необходимым для открытия и эффективной работы магазинов", - комментирует директор департамента франчайзинга "Пятёрочки" Михаил Кольцов.

"Ежедневно франшизой "Пятёрочки" интересуются тысячи пользователей по всей стране. И мы видим, что продукт инвестирования находится на третьем месте в списке интересов посетителей нашего сайта. Благодаря нашей платформе мы можем предложить инвесторам удобный инструмент управления и контроля возврата инвестиций", - добавляет владелец продукта онлайн-платформы Франчайзинга Юрий Пчелин.

Франчайзинговая сеть "Пятёрочки" насчитывает более 500 магазинов в разных регионах России. В 2025 году "Пятёрочка" планирует открыть более 400 новых торговых точек, что значительно увеличит темпы расширения сети. Программа соинвестирования служит одним из инструментов достижения этих целей, обеспечивая оптимальное распределение ресурсов и минимизацию рисков, а также снижение порога входа в розничный бизнес для новых участников рынка.

Узнать подробности, ознакомиться с текущими проектами и оставить заявку на участие можно на официальной странице программы на сайте "Пятёрочка Франчайзинг".