Губернатор Самарской области запретил "человейники"

Обеспечение граждан качественным жильем — одна из приоритетных задач региональных органов власти. Об этом в субботу, 28 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев заявил на пленарном заседании губдумы во время подведения итогов социально-экономического развития Самарской области за 2024 год.
При этом глава региона заявил, что нужно запретить "человейники". Так жители, а судя по словам губернатора, и чиновники называют жилые высотки, которые в последние годы активно строят в Самаре.
Вячеслав Федорищев сказал, что такого выражения в правительстве быть не должно.
"Мы запрещаем не слово, не понятие. Мы запрещаем подход так относиться к построенному или к тому, что будет строиться дальше", — сказал Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.