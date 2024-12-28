Губернатор Самарской области запретил "человейники"

Обеспечение граждан качественным жильем — одна из приоритетных задач региональных органов власти. Об этом в субботу, 28 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев заявил на пленарном заседании губдумы во время подведения итогов социально-экономического развития Самарской области за 2024 год.

При этом глава региона заявил, что нужно запретить "человейники". Так жители, а судя по словам губернатора, и чиновники называют жилые высотки, которые в последние годы активно строят в Самаре.

Вячеслав Федорищев сказал, что такого выражения в правительстве быть не должно.

"Мы запрещаем не слово, не понятие. Мы запрещаем подход так относиться к построенному или к тому, что будет строиться дальше", — сказал Вячеслав Федорищев.