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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Губернатор Самарской области запретил "человейники"

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Обеспечение граждан качественным жильем — одна из приоритетных задач региональных органов власти. Об этом в субботу, 28 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев заявил на пленарном заседании губдумы во время подведения итогов социально-экономического развития Самарской области за 2024 год.

Фото: скриншот трансляции заседания Самарской губдумы / vk.com

При этом глава региона заявил, что нужно запретить "человейники". Так жители, а судя по словам губернатора, и чиновники называют жилые высотки, которые в последние годы активно строят в Самаре.

Вячеслав Федорищев сказал, что такого выражения в правительстве быть не должно.

"Мы запрещаем не слово, не понятие. Мы запрещаем подход так относиться к построенному или к тому, что будет строиться дальше", — сказал Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

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