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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Промышленном районе Самары на снос двух зданий выделили 15 млн рублей

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре детский сад № 131 выступил заказчиком на поиск подрядчика, который снесет два здания в Промышленном районе города.

Начальная цена контракта — 15,66 млн рублей. Победитель торгов определится после 21 июля, он должен выполнить работы за 20 дней с момента заключения контракта.

Снести планируют два дома, стоящих напротив друг друга: на ул. Воронежской, 21 б (ранее здесь располагалось МБУ "Центр информационно-технического и автотранспортного обеспечения Промышленного района") и в пер. Юрия Павлова, 10б (ранее здесь находилось МП "Производственное жилищно-ремонтное предприятие № 11").

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Последние комментарии

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Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

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Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

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