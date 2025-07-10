В Промышленном районе Самары на снос двух зданий выделили 15 млн рублей

В Самаре детский сад № 131 выступил заказчиком на поиск подрядчика, который снесет два здания в Промышленном районе города.
Начальная цена контракта — 15,66 млн рублей. Победитель торгов определится после 21 июля, он должен выполнить работы за 20 дней с момента заключения контракта.
Снести планируют два дома, стоящих напротив друг друга: на ул. Воронежской, 21 б (ранее здесь располагалось МБУ "Центр информационно-технического и автотранспортного обеспечения Промышленного района") и в пер. Юрия Павлова, 10б (ранее здесь находилось МП "Производственное жилищно-ремонтное предприятие № 11").
Последние комментарии
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет