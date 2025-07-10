В Промышленном районе Самары на снос двух зданий выделили 15 млн рублей

В Самаре детский сад № 131 выступил заказчиком на поиск подрядчика, который снесет два здания в Промышленном районе города.

Начальная цена контракта — 15,66 млн рублей. Победитель торгов определится после 21 июля, он должен выполнить работы за 20 дней с момента заключения контракта.

Снести планируют два дома, стоящих напротив друг друга: на ул. Воронежской, 21 б (ранее здесь располагалось МБУ "Центр информационно-технического и автотранспортного обеспечения Промышленного района") и в пер. Юрия Павлова, 10б (ранее здесь находилось МП "Производственное жилищно-ремонтное предприятие № 11").