Авито: в Самаре выросли продажи ноутбуков и планшетов

Аналитики Авито по итогам III квартала 2026 года зафиксировали в Самаре рост спроса на ноутбуки и планшеты по сравнению с тем же периодом прошлого года. По доле продаж среди брендов в ноутбуках лидирует ASUS, а в планшетах — Apple.

Ноутбуки

Продажи ноутбуков на Авито в III квартале выросли на 13%. Наибольшую долю занял бренд ASUS — на него пришлось 20% продаж. В среднем их покупали за 19 000 рублей "с рук" и за 82 000 рублей в новом состоянии.

Второе место по объему продаж у ноутбуков Apple (почти 20%): на вторичном рынке их приобретали в среднем за 42 000 рублей, в новом состоянии — за 99 000 рублей. Тройку лидеров замыкает Lenovo с долей 13%: подержанные ноутбуки уходили в среднем за 16 000 рублей, новые — за 61 000 рублей.

На втором месте — ноутбуки Apple с долей почти 20%. Они в среднем обходились в 42 000 рублей на ресейле и в 99 000 рублей новые. Топ-3 замыкают Lenovo с долей 13%. Их в среднем покупали за 16 000 рублей "с рук" и за 61 000 рублей новые.

По темпам роста продаж выделяются ноутбуки DELL — их стали покупать на 39% чаще. На 37% выросли продажи устройств от ASUS, на 16% — от Apple.

Планшеты

Рынок планшетов показал ещё более заметную динамику — годовой рост составил 23%.

По количеству проданных экземпляров лидирует Apple — на этот бренд пришлось 39% продаж. В среднем такие планшеты "с рук" стоили 22 000 рублей, новые — 47 000 рублей.

На втором месте — Samsung с долей 13%: на ресейле такие устройства стоили в среднем 10 000 рублей, в новом сегменте — 33 000 рублей. Третью позицию занимает Xiaomi (10%), которые в состоянии "б.у." в среднем стоят 15 000 рублей, а новые — 21 000 рублей.

Наиболее заметный рост продаж продемонстрировали планшеты Lenovo — на 92% за год. Далее идут устройства HONOR с ростом на 65% и Xiaomi — плюс 39% к прошлогоднему показателю.

"Продажи в ресейл- и новом сегментах по России год к году в прошедшем квартале показали практически одинаковый рост — на 15% и 14% соответственно. При этом на ресейл-сегмент приходится большая часть продаж. На покупки ноутбуков с рук остается устойчивый спрос — и это закономерно, поскольку ресейл в среднем позволяет сэкономить 65% от стоимости нового устройства. На рынке планшетов наблюдается схожая ситуация. Продажи в ресейл-сегменте выросли на 14%, в новом — чуть сильнее, на 20%. Однако на ресейл также приходится подавляющая доля продаж. Средняя экономия при покупке планшета с рук сейчас составляет 55% в сравнении с аналогичным новым устройством", — комментирует Евгения Одинцова, руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" в Авито.