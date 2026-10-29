Авито: в Самаре выросли продажи ноутбуков и планшетов

Аналитики Авито по итогам III квартала 2026 года зафиксировали в Самаре рост спроса на ноутбуки и планшеты по сравнению с тем же периодом прошлого года. По доле продаж среди брендов в ноутбуках лидирует ASUS, а в планшетах — Apple.
Ноутбуки
Продажи ноутбуков на Авито в III квартале выросли на 13%. Наибольшую долю занял бренд ASUS — на него пришлось 20% продаж. В среднем их покупали за 19 000 рублей "с рук" и за 82 000 рублей в новом состоянии.
Второе место по объему продаж у ноутбуков Apple (почти 20%): на вторичном рынке их приобретали в среднем за 42 000 рублей, в новом состоянии — за 99 000 рублей. Тройку лидеров замыкает Lenovo с долей 13%: подержанные ноутбуки уходили в среднем за 16 000 рублей, новые — за 61 000 рублей.
На втором месте — ноутбуки Apple с долей почти 20%. Они в среднем обходились в 42 000 рублей на ресейле и в 99 000 рублей новые. Топ-3 замыкают Lenovo с долей 13%. Их в среднем покупали за 16 000 рублей "с рук" и за 61 000 рублей новые.
По темпам роста продаж выделяются ноутбуки DELL — их стали покупать на 39% чаще. На 37% выросли продажи устройств от ASUS, на 16% — от Apple.
Планшеты
Рынок планшетов показал ещё более заметную динамику — годовой рост составил 23%.
По количеству проданных экземпляров лидирует Apple — на этот бренд пришлось 39% продаж. В среднем такие планшеты "с рук" стоили 22 000 рублей, новые — 47 000 рублей.
На втором месте — Samsung с долей 13%: на ресейле такие устройства стоили в среднем 10 000 рублей, в новом сегменте — 33 000 рублей. Третью позицию занимает Xiaomi (10%), которые в состоянии "б.у." в среднем стоят 15 000 рублей, а новые — 21 000 рублей.
Наиболее заметный рост продаж продемонстрировали планшеты Lenovo — на 92% за год. Далее идут устройства HONOR с ростом на 65% и Xiaomi — плюс 39% к прошлогоднему показателю.
"Продажи в ресейл- и новом сегментах по России год к году в прошедшем квартале показали практически одинаковый рост — на 15% и 14% соответственно. При этом на ресейл-сегмент приходится большая часть продаж. На покупки ноутбуков с рук остается устойчивый спрос — и это закономерно, поскольку ресейл в среднем позволяет сэкономить 65% от стоимости нового устройства. На рынке планшетов наблюдается схожая ситуация. Продажи в ресейл-сегменте выросли на 14%, в новом — чуть сильнее, на 20%. Однако на ресейл также приходится подавляющая доля продаж. Средняя экономия при покупке планшета с рук сейчас составляет 55% в сравнении с аналогичным новым устройством", — комментирует Евгения Одинцова, руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" в Авито.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово