Фальшиво жить не запретишь: премьера криминальной драмы "Тяжелый люкс" состоится на Wink 13 ноября

Премьера криминальной драмы "Тяжелый люкс" (18+) состоится 13 ноября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Это первый российский сериал о многомиллиардном рынке подделок люксовых брендов. В главных ролях снялись Паулина Андреева, Иван Янковский и Юрий Чурсин, также в проекте заняты Антон Васильев, Яна Поплавская, Олеся Судзиловская, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина, Ян Гэ и другие.
Режиссер-постановщик — Илья Аксенов ("Капельник", "Родные" и "Мир! Дружба! Жвачка!"). Производство INEY Productions по заказу "НМГ Студии". Сериал пополнит линейку Wink Originals — коллекцию оригинальных проектов, в которую также входят "Слово пацана. Кровь на асфальте", франшизы "Фишер" и "Ландыши", "Трудно быть богом", "Комбинация", "Первая ракетка" и другие.
"Тяжелый люкс" — драма о мире, где за фасадом рублевской роскоши скрываются ложь, страх, одиночество и постоянная попытка казаться кем-то другим. Это история о людях, которые годами строят "идеальную жизнь", не замечая, что они давно живут внутри подделки. Главная героиня Ксения — жена богатого девелопера. Она привыкла к роскоши и считала свою жизнь идеальной, пока случайно не убила любовницу мужа. В одночасье ее глянцевый мир рушится: крепкий брак, близкие подруги, дорогие вещи — все оказывается фальшивкой.
Чтобы сохранить уровень жизни и остаться на свободе, Ксении приходится заняться опасным бизнесом — продажей поддельных сумок элитных брендов. Ее единственным союзником становится только что освободившийся из мест не столь отдаленных брат Серега. Вместе им предстоит с нуля выстроить империю по продаже пали, столкнувшись с конкурентами, которые готовы на все…
Роль Ксении исполняет Паулина Андреева. Ее героиня постепенно превращается из растерянной светской жены в уверенного игрока криминального бизнеса. Ее главный помощник — брат Серега, которого играет Иван Янковский. Он недавно вышел из колонии. Грубый, шумный, часто смешной и абсолютно неуместный в мире рублевских правил.
Паулина Андреева, актриса:
"В начале сериала моя героиня — жертва обстоятельств, а потом она начинает действовать, а не страдать. История рассказывает о нашем времени: социальные сети показывают людям вымышленные, идеально сконструированные жизни, в реальности же все совсем иначе. Думаю, зрителям будет интересно наблюдать разрушение искусственных, ненастоящих миров. Тема паленого люкса и идея развенчания потребительства, я считаю, актуальна как никогда".
Иван Янковский, актер:
"На мой взгляд, основная тема сериала — исследование контраста между ярким внешним видом и внутренней пустотой. Меня привлекла история фальшивого человека, фантика, внутри которого порою и конфеты-то нет. Мой герой Сергей является одним из центров истории. Он абсолютно простой и понятный: у него нет двойного дна. Он идет вразрез с другими персонажами, которые живут шикарной жизнью и цепляются за статус, боясь показать свое истинное лицо. А в нем нет лицемерия".
Главным проводником Ксении и Сереги в мир теневой индустрии становится Гермес, которого сыграл Юрий Чурсин. Его персонаж — циничный владелец бутика, прекрасно понимающий, что современная роскошь давно превратилась в игру образов, где подлинность уже никого не интересует.
Юрий Чурсин, актер:
"Гермес — связующее звено всей истории, так как именно он обладает удивительной способностью смотреть на все происходящее со стороны. Он обманщик и спекулянт на мечтах, на желании людей быть теми, кем они на самом деле не являются. Тема фальши всегда была актуальной: и сейчас, и сто, а может, и тысячи лет назад — выдавать желаемое за действительное и стремиться к ложным идеалам".
Полноценным героем сериала становится мир пали — подпольные мастерские, элитные бутики, азиатские ремесленники, перекупщики и богатые клиенты, готовые платить миллионы за видимость роскошной жизни. Художникам по реквизиту пришлось пристально изучить все детали, определяющие стоимость дизайнерской сумки. Научиться самостоятельно распознавать хорошую подделку оказалось не так просто: копия, сшитая вручную из дорогих материалов, — кожи крокодила или страуса, с качественной фурнитурой, — может стоить от 100 тысяч рублей. Самая дорогая вещь в кадре — сумка из бело-серой кожи крокодила-альбиноса. Ее стоимость оценивается в три миллиона рублей.
Перед художниками проекта стояло сразу две задачи: героев сериала "Тяжелый люкс" важно было не только стильно одеть, но и с помощью вещей подчеркнуть их характеры. Например, персонаж Ивана Янковского, бывший заключенный Серега, единственный, чью одежду отдавали художникам-фактурщикам, чтобы ее искусственно состарили, а его обувь пришлось разнашивать, стаптывать. А главный модник в сериале — Гермес, которого играет Юрий Чурсин. Некоторые наряды героев настолько полюбились актерам, что они забрали их себе. Так, у Ивана Янковского со съемок остались брюки, а Паулина Андреева в жизни носит винтажный кожаный плащ.
Александра Филимонова, художник по костюмам:
"Для Гермеса искали аксессуары в винтажных магазинах, в том числе в Санкт-Петербурге, а вещи — шили из люксовых тканей. Так же мы вместе с дизайнерами придумывали и отшивали костюмы для главной героини Ксении в исполнении Паулины Андреевой. Даже платочки, повязанные на ее сумке, мы отдельно изготовляли сами".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово