Фальшиво жить не запретишь: премьера криминальной драмы "Тяжелый люкс" состоится на Wink 13 ноября

Премьера криминальной драмы "Тяжелый люкс" (18+) состоится 13 ноября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Это первый российский сериал о многомиллиардном рынке подделок люксовых брендов. В главных ролях снялись Паулина Андреева, Иван Янковский и Юрий Чурсин, также в проекте заняты Антон Васильев, Яна Поплавская, Олеся Судзиловская, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина, Ян Гэ и другие.

Режиссер-постановщик — Илья Аксенов ("Капельник", "Родные" и "Мир! Дружба! Жвачка!"). Производство INEY Productions по заказу "НМГ Студии". Сериал пополнит линейку Wink Originals — коллекцию оригинальных проектов, в которую также входят "Слово пацана. Кровь на асфальте", франшизы "Фишер" и "Ландыши", "Трудно быть богом", "Комбинация", "Первая ракетка" и другие.

Трейлер сериала

"Тяжелый люкс" — драма о мире, где за фасадом рублевской роскоши скрываются ложь, страх, одиночество и постоянная попытка казаться кем-то другим. Это история о людях, которые годами строят "идеальную жизнь", не замечая, что они давно живут внутри подделки. Главная героиня Ксения — жена богатого девелопера. Она привыкла к роскоши и считала свою жизнь идеальной, пока случайно не убила любовницу мужа. В одночасье ее глянцевый мир рушится: крепкий брак, близкие подруги, дорогие вещи — все оказывается фальшивкой.

Чтобы сохранить уровень жизни и остаться на свободе, Ксении приходится заняться опасным бизнесом — продажей поддельных сумок элитных брендов. Ее единственным союзником становится только что освободившийся из мест не столь отдаленных брат Серега. Вместе им предстоит с нуля выстроить империю по продаже пали, столкнувшись с конкурентами, которые готовы на все…

Роль Ксении исполняет Паулина Андреева. Ее героиня постепенно превращается из растерянной светской жены в уверенного игрока криминального бизнеса. Ее главный помощник — брат Серега, которого играет Иван Янковский. Он недавно вышел из колонии. Грубый, шумный, часто смешной и абсолютно неуместный в мире рублевских правил.

Паулина Андреева, актриса:

"В начале сериала моя героиня — жертва обстоятельств, а потом она начинает действовать, а не страдать. История рассказывает о нашем времени: социальные сети показывают людям вымышленные, идеально сконструированные жизни, в реальности же все совсем иначе. Думаю, зрителям будет интересно наблюдать разрушение искусственных, ненастоящих миров. Тема паленого люкса и идея развенчания потребительства, я считаю, актуальна как никогда".

Иван Янковский, актер:

"На мой взгляд, основная тема сериала — исследование контраста между ярким внешним видом и внутренней пустотой. Меня привлекла история фальшивого человека, фантика, внутри которого порою и конфеты-то нет. Мой герой Сергей является одним из центров истории. Он абсолютно простой и понятный: у него нет двойного дна. Он идет вразрез с другими персонажами, которые живут шикарной жизнью и цепляются за статус, боясь показать свое истинное лицо. А в нем нет лицемерия".

Главным проводником Ксении и Сереги в мир теневой индустрии становится Гермес, которого сыграл Юрий Чурсин. Его персонаж — циничный владелец бутика, прекрасно понимающий, что современная роскошь давно превратилась в игру образов, где подлинность уже никого не интересует.

Юрий Чурсин, актер:

"Гермес — связующее звено всей истории, так как именно он обладает удивительной способностью смотреть на все происходящее со стороны. Он обманщик и спекулянт на мечтах, на желании людей быть теми, кем они на самом деле не являются. Тема фальши всегда была актуальной: и сейчас, и сто, а может, и тысячи лет назад — выдавать желаемое за действительное и стремиться к ложным идеалам".

Полноценным героем сериала становится мир пали — подпольные мастерские, элитные бутики, азиатские ремесленники, перекупщики и богатые клиенты, готовые платить миллионы за видимость роскошной жизни. Художникам по реквизиту пришлось пристально изучить все детали, определяющие стоимость дизайнерской сумки. Научиться самостоятельно распознавать хорошую подделку оказалось не так просто: копия, сшитая вручную из дорогих материалов, — кожи крокодила или страуса, с качественной фурнитурой, — может стоить от 100 тысяч рублей. Самая дорогая вещь в кадре — сумка из бело-серой кожи крокодила-альбиноса. Ее стоимость оценивается в три миллиона рублей.

Перед художниками проекта стояло сразу две задачи: героев сериала "Тяжелый люкс" важно было не только стильно одеть, но и с помощью вещей подчеркнуть их характеры. Например, персонаж Ивана Янковского, бывший заключенный Серега, единственный, чью одежду отдавали художникам-фактурщикам, чтобы ее искусственно состарили, а его обувь пришлось разнашивать, стаптывать. А главный модник в сериале — Гермес, которого играет Юрий Чурсин. Некоторые наряды героев настолько полюбились актерам, что они забрали их себе. Так, у Ивана Янковского со съемок остались брюки, а Паулина Андреева в жизни носит винтажный кожаный плащ.

Александра Филимонова, художник по костюмам:

"Для Гермеса искали аксессуары в винтажных магазинах, в том числе в Санкт-Петербурге, а вещи — шили из люксовых тканей. Так же мы вместе с дизайнерами придумывали и отшивали костюмы для главной героини Ксении в исполнении Паулины Андреевой. Даже платочки, повязанные на ее сумке, мы отдельно изготовляли сами".