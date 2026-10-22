Самарцы стали чаще покупать SIM-карты онлайн

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал динамику продаж SIM-карт в Самарской области. Абоненты все чаще используют онлайн-канал для приобретения продуктов оператора, а популярность e-SIM продолжает расти. Еще один осенний тренд — рост числа заказов с использованием курьерской доставки.

Аналитики мобильного оператора Т2 в Самарской области изучили, как менялась динамика спроса на SIM-карты за последние два месяца. Главный тренд этого периода — рост числа продаж через онлайн-магазин оператора. Этот показатель вырос на 18%. На сайте оператора клиенты могут подобрать подходящий тариф, выбрать красивый номер из доступных к подключению или оформить заявку на переход со своим номером. Также на онлайн-витрине собраны все выгодные предложения от оператора.

Кроме того, аналитики Т2 отмечают рост популярности курьерской доставки SIM-карт — в Самарской области этот показатель увеличился на 6%. Доставка занимает до двух дней и полностью бесплатная, а получить покупку можно как в крупных городах, так и за их пределами. Забрать SIM-карту клиенты также могут лично в одном из салонов связи оператора, который осуществляет выдачу онлайн-заказов.

Еще один тренд осени — рост популярности e-SIM. За последние недели абоненты стали подключать цифровые аналоги на 7% чаще. Удобство технологии в том, что для установки e-SIM не обязательно приходить в салон связи и даже иметь пластиковый носитель — активация происходит благодаря микросхеме, уже установленной производителем в гаджете. Виртуальную SIM‑карту можно использовать в качестве дополнительной на смартфоне, который оснащен только одним слотом. Таким образом, у владельца будет доступ сразу к двум телефонным номерам на одном устройстве.

Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2:

"Гибкость в вопросах сервиса не менее важна, чем в масштабных бизнес-процессах. Мы даем абонентам возможность выбрать удобный им способ подключения к сети Т2. При этом интернет-магазин предлагает те же опции, что и салон связи — от подбора тарифного плана под конкретные запросы до оформления красивого номера. Это позволяет клиентам экономить время, не теряя доступ ко всем преимуществам Т2".