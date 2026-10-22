Самарцы стали чаще покупать SIM-карты онлайн

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал динамику продаж SIM-карт в Самарской области. Абоненты все чаще используют онлайн-канал для приобретения продуктов оператора, а популярность e-SIM продолжает расти. Еще один осенний тренд — рост числа заказов с использованием курьерской доставки.
Аналитики мобильного оператора Т2 в Самарской области изучили, как менялась динамика спроса на SIM-карты за последние два месяца. Главный тренд этого периода — рост числа продаж через онлайн-магазин оператора. Этот показатель вырос на 18%. На сайте оператора клиенты могут подобрать подходящий тариф, выбрать красивый номер из доступных к подключению или оформить заявку на переход со своим номером. Также на онлайн-витрине собраны все выгодные предложения от оператора.
Кроме того, аналитики Т2 отмечают рост популярности курьерской доставки SIM-карт — в Самарской области этот показатель увеличился на 6%. Доставка занимает до двух дней и полностью бесплатная, а получить покупку можно как в крупных городах, так и за их пределами. Забрать SIM-карту клиенты также могут лично в одном из салонов связи оператора, который осуществляет выдачу онлайн-заказов.
Еще один тренд осени — рост популярности e-SIM. За последние недели абоненты стали подключать цифровые аналоги на 7% чаще. Удобство технологии в том, что для установки e-SIM не обязательно приходить в салон связи и даже иметь пластиковый носитель — активация происходит благодаря микросхеме, уже установленной производителем в гаджете. Виртуальную SIM‑карту можно использовать в качестве дополнительной на смартфоне, который оснащен только одним слотом. Таким образом, у владельца будет доступ сразу к двум телефонным номерам на одном устройстве.
Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2:
"Гибкость в вопросах сервиса не менее важна, чем в масштабных бизнес-процессах. Мы даем абонентам возможность выбрать удобный им способ подключения к сети Т2. При этом интернет-магазин предлагает те же опции, что и салон связи — от подбора тарифного плана под конкретные запросы до оформления красивого номера. Это позволяет клиентам экономить время, не теряя доступ ко всем преимуществам Т2".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово