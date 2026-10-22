16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцы стали чаще покупать SIM-карты онлайн Т2 и Samsung договорились о поддержке 5G на смартфонах вендора в России ТелекомДейли признал Билайн лидером по удобству доступа к искусственному интеллекту Т2 — лидер по сети 5G: статистика Роскомнадзора Базовые знания: Т2 передал прототип телеком-оборудования студенческому музею

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарцы стали чаще покупать SIM-карты онлайн

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал динамику продаж SIM-карт в Самарской области. Абоненты все чаще используют онлайн-канал для приобретения продуктов оператора, а популярность e-SIM продолжает расти. Еще один осенний тренд — рост числа заказов с использованием курьерской доставки.

Фото: нейросеть Chat GPT

Аналитики мобильного оператора Т2 в Самарской области изучили, как менялась динамика спроса на SIM-карты за последние два месяца. Главный тренд этого периода — рост числа продаж через онлайн-магазин оператора. Этот показатель вырос на 18%. На сайте оператора клиенты могут подобрать подходящий тариф, выбрать красивый номер из доступных к подключению или оформить заявку на переход со своим номером. Также на онлайн-витрине собраны все выгодные предложения от оператора.

Кроме того, аналитики Т2 отмечают рост популярности курьерской доставки SIM-карт — в Самарской области этот показатель увеличился на 6%. Доставка занимает до двух дней и полностью бесплатная, а получить покупку можно как в крупных городах, так и за их пределами. Забрать SIM-карту клиенты также могут лично в одном из салонов связи оператора, который осуществляет выдачу онлайн-заказов.

Еще один тренд осени — рост популярности e-SIM. За последние недели абоненты стали подключать цифровые аналоги на 7% чаще. Удобство технологии в том, что для установки e-SIM не обязательно приходить в салон связи и даже иметь пластиковый носитель — активация происходит благодаря микросхеме, уже установленной производителем в гаджете. Виртуальную SIM‑карту можно использовать в качестве дополнительной на смартфоне, который оснащен только одним слотом. Таким образом, у владельца будет доступ сразу к двум телефонным номерам на одном устройстве.

Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2:

"Гибкость в вопросах сервиса не менее важна, чем в масштабных бизнес-процессах. Мы даем абонентам возможность выбрать удобный им способ подключения к сети Т2. При этом интернет-магазин предлагает те же опции, что и салон связи — от подбора тарифного плана под конкретные запросы до оформления красивого номера. Это позволяет клиентам экономить время, не теряя доступ ко всем преимуществам Т2".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1