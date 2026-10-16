"Пилар" нарастил количество башен почти до 39 тысяч

"Пилар", коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, построил более трех тысяч антенно-мачтовых сооружений за три квартала 2026 года. Таким образом, "Пилар" увеличил общее количество башен в эксплуатации до 38,8 тысячи и укрепил лидирующую позицию на рынке инфраоператоров. В регионах Приволжья общее число башен компании "Пилар" достигло 5,4 тысяч.
"Пилар" подвел итоги трех кварталов 2026 года. С января компания ввела в эксплуатацию более 3,3 тысячи антенно-мачтовых сооружений. По результатам объемного строительства общее количество башен в парке инфраоператора выросло до 38,8 тысячи. Масштабные проекты по расширению сохраняют "Пилар" на первом месте по числу АМС на рынке российских инфраструктурных операторов.
Лидер по количеству новой инфраструктуры — Сибирь, масштабная застройка коснулась крупных городов, автодорог и малых населенных пунктов. В регионах Приволжья наиболее активная стройка велась в Нижегородской области, Татарстане и Самарской области. Все работы проходили с участием работников собственного строительно-монтажного управления — бригад, созданных специально для работ на АМС.
Алексей Крушинин, генеральный директор "Пилара":
"Масштаб и географическое разнообразие страны — наша главная точка роста и конкурентная сила. Еще более трех тысяч локаций подключены к современным сетям связи. Мобильная связь помогает поддерживать контакт, получать важную информацию и быть в безопасности. "Пилар" готов принимать вызовы и обеспечивать своей инфраструктурой территории при любых климатических условиях. Впереди большие планы по расширению парка АМС в стране".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово