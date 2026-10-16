"Пилар" нарастил количество башен почти до 39 тысяч

"Пилар", коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, построил более трех тысяч антенно-мачтовых сооружений за три квартала 2026 года. Таким образом, "Пилар" увеличил общее количество башен в эксплуатации до 38,8 тысячи и укрепил лидирующую позицию на рынке инфраоператоров. В регионах Приволжья общее число башен компании "Пилар" достигло 5,4 тысяч.

"Пилар" подвел итоги трех кварталов 2026 года. С января компания ввела в эксплуатацию более 3,3 тысячи антенно-мачтовых сооружений. По результатам объемного строительства общее количество башен в парке инфраоператора выросло до 38,8 тысячи. Масштабные проекты по расширению сохраняют "Пилар" на первом месте по числу АМС на рынке российских инфраструктурных операторов.

Лидер по количеству новой инфраструктуры — Сибирь, масштабная застройка коснулась крупных городов, автодорог и малых населенных пунктов. В регионах Приволжья наиболее активная стройка велась в Нижегородской области, Татарстане и Самарской области. Все работы проходили с участием работников собственного строительно-монтажного управления — бригад, созданных специально для работ на АМС.

Алексей Крушинин, генеральный директор "Пилара":

"Масштаб и географическое разнообразие страны — наша главная точка роста и конкурентная сила. Еще более трех тысяч локаций подключены к современным сетям связи. Мобильная связь помогает поддерживать контакт, получать важную информацию и быть в безопасности. "Пилар" готов принимать вызовы и обеспечивать своей инфраструктурой территории при любых климатических условиях. Впереди большие планы по расширению парка АМС в стране".