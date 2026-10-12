От 3G к 4G: Билайн завершил предельный рефарминг в Самарской области

Сотовый оператор завершил масштабный проект по передаче частот из сети 3G в более современный и эффективный стандарт LTE* на всей территории Самарской области. Это позволило увеличить зону покрытия связью 4G в регионе, а также оптимизировало параметры сети для более стабильной работы.

По данным оператора, за последние годы трафик из сети 3G органически переходит в сеть "четвертого поколения". Такой тренд обусловлен преимуществами, которые может предоставить в полной мере только LTE: видеозвонки, онлайн-видео в высоком качестве и работа с большими файлами. Чтобы жители Самарской области могли удобно пользоваться всеми привычными мобильными сервисами, Билайн перераспределил ставшие невостребованными ресурсы со стандарта 3G в пользу сети 4G.

В рамках рефарминга технические специалисты оператора расширили частоты 4G/LTE на более чем 740 базовых станциях, отдав под эту технологию дополнительный диапазон 2100. Кроме того, увеличилась и пропускная способность сети за счет перевода полосы частот с 10 до 15 МГц. В результате — по всему региону улучшилось качество передачи данных, и больше пользователей могут одновременно выходить в сеть и использовать ее возможности даже в моменты высокой загруженности.

Перенос частот из 3G в 4G сделал более доступными и голосовые звонки с помощью технологии VoLTE**, которая открывает ряд возможностей для пользователей. Например, позволяет выходить в интернет во время телефонного звонка. Вместе с тем VoLTE создает так называемый "эффект присутствия", делая звук четче и яснее. Напомним, этот сервис от Билайна работает в Самарской области с 2022 года.

В компании отмечают, что предельный рефарминг проходил поэтапно. На сегодняшний день работы успешно проведены во всех районах Самарской области, в том числе в столице и крупнейших городах — Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Отрадном, Сызрани, Тольятти, Чапаевске и др.

Дмитрий Фомин, директор Самарского отделения Билайна:

"Этим летом команда филиала завершила один из ключевых технических проектов года — масштабный рефарминг, охвативший всю территорию области. В течение нескольких месяцев наши инженеры точечно "перенастраивали" сотни базовых станций в регионе, переводя устаревшие частоты в современный диапазон 2100. Итогом примененного телеком-решения стал не только прирост средних скоростей мобильного интернета, но и общее укрепление параметров сети. Благодаря последнему сегодня наша инфраструктура полностью готова к растущим сетевым нагрузкам и позволяет клиентам свободно использовать даже "тяжелые" сервисы — смотреть видеоконтент в потоковом режиме, слушать аудиокниги без прерываний, скачивать объемные файлы за пару секунд".

*LTE — Long-Term Evolution — долговременное развитие (англ.);

**Voice over LTE — голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно, подробнее на beeline.ru