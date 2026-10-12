От 3G к 4G: Билайн завершил предельный рефарминг в Самарской области

Сотовый оператор завершил масштабный проект по передаче частот из сети 3G в более современный и эффективный стандарт LTE* на всей территории Самарской области. Это позволило увеличить зону покрытия связью 4G в регионе, а также оптимизировало параметры сети для более стабильной работы.
По данным оператора, за последние годы трафик из сети 3G органически переходит в сеть "четвертого поколения". Такой тренд обусловлен преимуществами, которые может предоставить в полной мере только LTE: видеозвонки, онлайн-видео в высоком качестве и работа с большими файлами. Чтобы жители Самарской области могли удобно пользоваться всеми привычными мобильными сервисами, Билайн перераспределил ставшие невостребованными ресурсы со стандарта 3G в пользу сети 4G.
В рамках рефарминга технические специалисты оператора расширили частоты 4G/LTE на более чем 740 базовых станциях, отдав под эту технологию дополнительный диапазон 2100. Кроме того, увеличилась и пропускная способность сети за счет перевода полосы частот с 10 до 15 МГц. В результате — по всему региону улучшилось качество передачи данных, и больше пользователей могут одновременно выходить в сеть и использовать ее возможности даже в моменты высокой загруженности.
Перенос частот из 3G в 4G сделал более доступными и голосовые звонки с помощью технологии VoLTE**, которая открывает ряд возможностей для пользователей. Например, позволяет выходить в интернет во время телефонного звонка. Вместе с тем VoLTE создает так называемый "эффект присутствия", делая звук четче и яснее. Напомним, этот сервис от Билайна работает в Самарской области с 2022 года.
В компании отмечают, что предельный рефарминг проходил поэтапно. На сегодняшний день работы успешно проведены во всех районах Самарской области, в том числе в столице и крупнейших городах — Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Отрадном, Сызрани, Тольятти, Чапаевске и др.
Дмитрий Фомин, директор Самарского отделения Билайна:
"Этим летом команда филиала завершила один из ключевых технических проектов года — масштабный рефарминг, охвативший всю территорию области. В течение нескольких месяцев наши инженеры точечно "перенастраивали" сотни базовых станций в регионе, переводя устаревшие частоты в современный диапазон 2100. Итогом примененного телеком-решения стал не только прирост средних скоростей мобильного интернета, но и общее укрепление параметров сети. Благодаря последнему сегодня наша инфраструктура полностью готова к растущим сетевым нагрузкам и позволяет клиентам свободно использовать даже "тяжелые" сервисы — смотреть видеоконтент в потоковом режиме, слушать аудиокниги без прерываний, скачивать объемные файлы за пару секунд".
*LTE — Long-Term Evolution — долговременное развитие (англ.);
**Voice over LTE — голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно, подробнее на beeline.ru
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово