МТС делится итогами исследования аналитического агентства TelecomDaily. Компания заняла первое место в "Индексе цифрового лидерства операторов связи", набрав 8,58 балла из 10 возможных.

МТС также получила максимальные оценки среди телекоммуникационных операторов за технологичность цифровых сервисов и их восприятие абонентами. В исследовании TelecomDaily оценивались цифровые возможности крупнейших российских мобильных операторов: удобство, разнообразие и востребованность пользователями. Итоговый индекс рассчитывался на основе трех равнозначных показателей: пользовательского опыта цифровых сервисов, восприятия цифрового лидерства оператора абонентами и технологичности сервисов по оценке экспертов. Вес каждого показателя составил 33,3%.

Эксперты оценивали качество работы сервисов в рамках единого пользовательского опыта, какие задачи они помогают решать и простоту использования. Всего аналитики TelecomDaily изучили 12 категорий цифровых услуг — умных голосовых помощников, расшифровку звонков, шумоподавление, защиту от спама и мошенников, гибкое управление тарифами, финансовые сервисы, подписки, видеосервисы. По совокупности оценок в этой категории самые высокие баллы среди операторов получила МТС — 4,36 из 5. Также МТС набрала максимальные оценки в удобстве объединения цифровых функций между собой и за восприятие цифрового лидерства абонентами.

По данным TelecomDaily, чаще всего пользователи обращаются к защите от спам-звонков и мошенников — ей пользуются 39% опрошенных. На втором месте — управление тарифом и расходами через приложение (36,5%), на третьем — определение звонящего (33,5%). Еще 21,8% респондентов используют приложение для обращения в поддержку, а 16% — голосового помощника. Умные решения помогают с задачами, с которыми абоненты сталкиваются каждый день. Именно эти функции участники исследования считают наиболее важными: защита от спама и мошенников, а также управление тарифом и расходами получили по 4,48 балла из 5.

"Для нас цифровое лидерство — это прежде всего возможность сделать жизнь наших клиентов проще и удобнее. Мы предлагаем сервисы, которые делают использование мобильной связи комфортным и безопасным: это не только защита от нежелательных и мошеннических звонков, но и шумоподавление, AI-помощник, запись и саммаризация звонков с напоминаниями, управление связью и расходами, МТС секретарь и многое другое. Мы последовательно развиваем клиентский опыт, объединяя технологии и сервисы вокруг реальных потребностей людей. Первое место в рейтинге подтверждает, что такой подход востребован нашими абонентами и получает высокую оценку экспертов", — отметил вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

Об исследовании

"Индекс цифрового лидерства операторов связи" подготовлен ИАА TelecomDaily в августе–октябре 2026 года. Исследование включало онлайн-опрос абонентов и экспертный анализ цифровых сервисов четырех крупнейших российских мобильных операторов. В опросе приняли участие более 1,5 тыс. человек из более чем 50 регионов России, было получено 1219 результативных анкет.

Итоговый индекс рассчитывался на основе трех равнозначных показателей: пользовательского опыта цифровых сервисов, восприятия цифрового лидерства оператора абонентами и технологичности сервисов по оценке экспертов. Вес каждого показателя составил 33,3%.