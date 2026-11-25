МТС делится итогами исследования аналитического агентства TelecomDaily. Компания заняла первое место в "Индексе цифрового лидерства операторов связи", набрав 8,58 балла из 10 возможных.
МТС также получила максимальные оценки среди телекоммуникационных операторов за технологичность цифровых сервисов и их восприятие абонентами. В исследовании TelecomDaily оценивались цифровые возможности крупнейших российских мобильных операторов: удобство, разнообразие и востребованность пользователями. Итоговый индекс рассчитывался на основе трех равнозначных показателей: пользовательского опыта цифровых сервисов, восприятия цифрового лидерства оператора абонентами и технологичности сервисов по оценке экспертов. Вес каждого показателя составил 33,3%.
Эксперты оценивали качество работы сервисов в рамках единого пользовательского опыта, какие задачи они помогают решать и простоту использования. Всего аналитики TelecomDaily изучили 12 категорий цифровых услуг — умных голосовых помощников, расшифровку звонков, шумоподавление, защиту от спама и мошенников, гибкое управление тарифами, финансовые сервисы, подписки, видеосервисы. По совокупности оценок в этой категории самые высокие баллы среди операторов получила МТС — 4,36 из 5. Также МТС набрала максимальные оценки в удобстве объединения цифровых функций между собой и за восприятие цифрового лидерства абонентами.
По данным TelecomDaily, чаще всего пользователи обращаются к защите от спам-звонков и мошенников — ей пользуются 39% опрошенных. На втором месте — управление тарифом и расходами через приложение (36,5%), на третьем — определение звонящего (33,5%). Еще 21,8% респондентов используют приложение для обращения в поддержку, а 16% — голосового помощника. Умные решения помогают с задачами, с которыми абоненты сталкиваются каждый день. Именно эти функции участники исследования считают наиболее важными: защита от спама и мошенников, а также управление тарифом и расходами получили по 4,48 балла из 5.
"Для нас цифровое лидерство — это прежде всего возможность сделать жизнь наших клиентов проще и удобнее. Мы предлагаем сервисы, которые делают использование мобильной связи комфортным и безопасным: это не только защита от нежелательных и мошеннических звонков, но и шумоподавление, AI-помощник, запись и саммаризация звонков с напоминаниями, управление связью и расходами, МТС секретарь и многое другое. Мы последовательно развиваем клиентский опыт, объединяя технологии и сервисы вокруг реальных потребностей людей. Первое место в рейтинге подтверждает, что такой подход востребован нашими абонентами и получает высокую оценку экспертов", — отметил вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.
Об исследовании
"Индекс цифрового лидерства операторов связи" подготовлен ИАА TelecomDaily в августе–октябре 2026 года. Исследование включало онлайн-опрос абонентов и экспертный анализ цифровых сервисов четырех крупнейших российских мобильных операторов. В опросе приняли участие более 1,5 тыс. человек из более чем 50 регионов России, было получено 1219 результативных анкет.
Итоговый индекс рассчитывался на основе трех равнозначных показателей: пользовательского опыта цифровых сервисов, восприятия цифрового лидерства оператора абонентами и технологичности сервисов по оценке экспертов. Вес каждого показателя составил 33,3%.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет