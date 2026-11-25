Суд Ленинского района Самары выше приговор мужчине, установившему GPS-трекер для слежки за бывшей возлюбленной. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

"Он признан виновным по ст. 138.1, ч. 1 ст. 137 УК РФ ("Незаконное приобретение спецсредства, предназначено для негласного получения информации; незаконный сбор сведений о частной жизни человека, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия)", — рассказали в прокуратуре.

Как уточнили в надзорном ведомстве, мужчина после расставания, не пожелав смириться со случившимся, установил на автомобиль девушки GPS-трекер с возможностью получения

географических координат, а также акустической информации.

Более полугода он следил за передвижениями потерпевшей, приезжал туда, где она находилась, в том числе на работу, где публично выяснял отношения и оскорблял.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил виновному штраф 150 тыс. руб. и год ограничения свободы. Заявленный гражданский иск потерпевшей удовлетворен на сумму 100 тыс. рублей.

Напомним, история началась еще в марте 2025 года. Тогда Елена рассталась с Евгением. Но молодому человеку такое решение не нравилось: он стал бывать у Елены на работе и при сотрудниках требовать выйти и поговорить с ним, неожиданно появлялся в местах, где бывала Елена. Если она встречала знакомых мужчин на улице, он подходил и требовал от нее объяснений.

19 июля 2025 г. девушка в первый раз написала заявление в полицию, сообщив о навязчивом поведении бывшего ухажера. Но ничего не изменилось. В октябре 2025 г. Елена узнала, что Евгений установил на ее автомобиль трекер для отслеживания местоположения.

5 декабря 2025 г. было возбуждено уголовное дело по ст. 137 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") и ст. 138.1 ("Незаконный оборот специальных технических средств") УК РФ. Впрочем, как говорила Елена, на этом преследование не закончилось: "неизвестный" то обольет ее машину кислотой, то поцарапает.

Также бывший "пачками писал на нее" жалобы в правоохранительные органы, а ей на почту — оскорбления. 23 сентября в суде Ленинского района Самары выступили полицейские, которые занимались расследованием дела Асабина. Так, работник МВД Виталий Богомолов рассказал, как Елена обратилась в отдел полиции с заявлением о привлечении к ответственности мужчины.

"Был осмотрен ее автомобиль, произведен обыск у Асабина. При подъеме авто было обнаружили устройство, не относящееся к конструкции автомобиля, которое в присутствии понятых было изъято и отправлено экспертам. Телефон Асабина с его разрешения был осмотрен, и там было выявлено приложение. В ходе опроса он сказал, что это приложение для слежения за автомобилем Елены", — рассказал суду полицейский.

Еще один интересный рассказ прозвучал в суде от подруги Елены по имени Анжелика. "Елена встречалась с Евгением примерно полтора-два года. Когда она была рядом со мной, от него ей постоянно поступали звонки, чтоб она беспрерывно подтверждала, где она и с кем. Это было ненормальное, навязчивое поведение. Вследствие чего Лена решила с ним расстаться. Она сообщила о своем решении Евгению, но он продолжал считать, что они в отношениях. Везде навязчиво появлялся, представлялся мужчиной Елены, хотя все уже знали, что они давно расстались. И даже в период их отношений бывали странности: например, он делал мелкие покупки на уровне помывки машин, обедов, а потом требовал назад деньги за это. Помню от него сообщение "Три пришли", — имелось в виду 3 тысячи за ужин, который они покушали", — рассказала Анжелика. Как вспоминает подруга, со временем ситуация становилось все хуже. Елена заблокировала бывшего. Но он ее преследовал.

"Были постоянные звонки с неизвестных номеров. Он даже в приложении банка слал ей оскорбления матом, переводя по копейке. Лена ставит машину у дома. И в какой-то момент начались проблемы с машиной — то она оплеванная, то колесо проткнули… Елена была в подавленном состоянии. Я уже даже опасалась за нее, потому что помню, что когда на отдыхе они были — он ее периодически толкал. То есть он склонен к такому", — рассказывала в суде подруга. Анжелика говорила, что Евгений преследовал девушку до работы. После расставания постоянно появлялся там. "Когда они еще были в отношениях, он вообще врывался в магазин и требовал выйти на какие-то разговоры. Потом она говорила ему: наши отношения закончены, а Евгений это не слышал, он слышал только то, что хотел. А позже она была в отпуске, он ей позвонил и сказал — "твоя машина в угоне". И Евгений как-то эту машину нашел. И тогда полицейские увидели трекер для слежки. Это было логично, потому что даже после расставания, где бы Елена ни находилась в компаниях, он постоянно появлялся там за ней", — вспоминает подруга. Также женщина рассказывает, что как-то заметила: Евгений выглядывал из-за остановки, карауля.