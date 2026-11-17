В Самаре ужесточили приговор 37-летней местной жительнице, в ходе ссоры убившей возлюбленного, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В суде первой инстанции установлено, что в декабре 2025 г. женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с мужчиной, нанесла ему несколько ударов ножом в область груди, причинив здоровью потерпевшего вред, несовместимый с жизнью.

Женщина приговорена к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом 10 тыс. рублей.

Не согласившись с приговором, прокуратура района принесла апелляционное представление, в котором указывала на неверную квалификацию действий подсудимой. Прокурор апелляционного отдела областной прокуратуры в судебном заседании указал, что, согласно материалам уголовного дела, у подсудимой отсутствовало право на самооборону, поскольку ее жизни и здоровью ничто не угрожало.

С учетом позиции государственного обвинителя суд апелляционной инстанции отменил приговор первой инстанции, вынес по делу новый, согласно которому женщина признана виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет со штрафом 10 тыс. рублей.