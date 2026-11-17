В Самаре ужесточили приговор 37-летней местной жительнице, в ходе ссоры убившей возлюбленного, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В суде первой инстанции установлено, что в декабре 2025 г. женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с мужчиной, нанесла ему несколько ударов ножом в область груди, причинив здоровью потерпевшего вред, несовместимый с жизнью.
Женщина приговорена к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом 10 тыс. рублей.
Не согласившись с приговором, прокуратура района принесла апелляционное представление, в котором указывала на неверную квалификацию действий подсудимой. Прокурор апелляционного отдела областной прокуратуры в судебном заседании указал, что, согласно материалам уголовного дела, у подсудимой отсутствовало право на самооборону, поскольку ее жизни и здоровью ничто не угрожало.
С учетом позиции государственного обвинителя суд апелляционной инстанции отменил приговор первой инстанции, вынес по делу новый, согласно которому женщина признана виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет со штрафом 10 тыс. рублей.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон